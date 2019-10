Toàn cảnh bức tranh thế giới trong tháng 9/2019

Hạ viện Mỹ mở cuộc điều tra luận tội chính thức đối với Tổng thống Trump là một trong số những sự kiện thế giới nổi bật nhất tháng 9/2019. Ảnh: Reuters. Ngày 24/9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố mở cuộc điều tra luận tội đối với Tổng thống Trump, sau khi ông chủ Nhà Trắng bị cáo buộc gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để điều tra con trai của "đối thủ" chính trị Joe Biden - ứng viên hàng đầu của Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ảnh: Politico. Chủ tịch Hạ viện Pelosi cho rằng Tổng thống Trump đã vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp Mỹ vì tìm cách tranh thủ thế lực nước ngoài để giành lợi thế chính trị. Về phần mình, Tổng thống Trump khẳng định, cuộc điện đàm hồi tháng 7 vừa qua giữa ông và nhà lãnh đạo Ukraine là “rất thân thiện, hoàn toàn phù hợp” và ông đã không gây bất cứ áp lực nào đối với Tổng thống Zelensky. Ảnh: ABC News. Ngày 26/9, cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã qua đời ở tuổi 86. "Cựu Tổng thống Jacques Chirac đã ra đi thanh thản", con rể của ông Chirac cho biết. Ảnh: Getty. Ngày 30/9, nước Pháp tổ chức quốc tang cựu Tổng thống Jacques Chirac tại nhà thờ Saint-Sulpice ở thủ đô Paris, với sự tham dự của nhiều nguyên thủ quốc gia và quan chức cấp cao các nước. Thi hài của cố Tổng thống Chirac được an táng tại nghĩa trang Montparnasse. Ảnh: Reuters. Ngày 27/9, Hoàng tử Harry đã tới thăm bãi mìn ở Dirico, Angola, trong chuyến công du Châu Phi. Đây cũng chính là nơi mẹ của Hoàng tử Harry, cố Công nương Diana, đặt chân đến 22 năm về trước. "Đó là một niềm vinh dự khi tái hiện những bước đi của mẹ tôi vào ngày hôm nay (27/9). Tôi đã mất bà 22 năm trước nhưng những ký ức về bà luôn bên tôi hàng ngày và di sản của bà sẽ sống tiếp", Công tước xứ Sussex nói. Ảnh: Reuters. Trước đó, ngày 23/9, Hoàng tử Harry cùng vợ, Công nương Meghan Markle, và con trai, bé Archie, đã có mặt tại sân bay Cape Town, Nam Phi, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Châu Phi. Ảnh: Daily Mail. Hôm 25/9, Archie được cha mẹ đưa tới gặp Tổng giám mục Desmond Tutu tại Quỹ Di sản Desmond & Leah Tutu ở Cape Town. Đây là lần đầu tiên Archie xuất hiện trước công chúng kể từ khi chào đời hồi tháng 5/2019. Ảnh: Reuters. Ngày 24/9, đông đảo sinh viên đã xuống đường tại nhiều thành phố trên khắp Indonesia để tham gia cuộc biểu tình phản đối một số dự luật mới. Ảnh: Reuters. Đụng độ giữa cảnh sát và sinh viên đã xảy ra chiều 24/9 khi người biểu tình ném đá về phía lực lượng an ninh ở Jakarta. Sau đó, cảnh sát Indonesia bắn hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông người biểu tình quá khích. Ảnh: Reuters. Ngày 14/9, hai nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái, khiến sản lượng dầu của nước này giảm một nửa và làm gián đoạn nguồn cung dầu cho thế giới. Ảnh: AN. Vụ việc làm leo thang căng thẳng ở Vùng Vịnh. Ngay sau đó, Mỹ nhiều lần tố Iran đứng đằng sau vụ tấn công cơ sở dầu khí thuộc Tập đoàn Aramco của Riyadh, bất chấp việc phe nổi dậy Houthi ở Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Ảnh: GN. Nhiều hoạt động kỷ niệm 18 năm ngày xảy ra vụ khủng bố 11/9 kinh hoàng, vốn cướp đi sinh mạng gần 3.000 người và làm 6.000 người khác bị thương, đã diễn ra trên khắp nước Mỹ hôm 11/9/2019. Ảnh: Reuters. Sáng 2/9, siêu bão Dorian mạnh cấp 5 với sức gió lên tới gần 300 km/h đã đổ bộ vào quần đảo Bahamas, khiến hàng chục người thiệt mạng và khoảng 70.000 người chịu thiệt hại nặng nề. Ảnh: Insider. Được biết, đây là siêu bão mạnh nhất từng được ghi nhận tại khu vực này trong lịch sử hiện đại. Ảnh: FB. Mời độc giả xem thêm video: Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac qua đời (Nguồn: VTC1)

