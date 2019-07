Tan hoang hiện trường trận động đất mạnh nhất 20 năm ở California

Theo Daily Mail, trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra vào khoảng 10h33 ngày 4/7 (giờ địa phương) đã làm rung chuyển khu vực miền nam California, Mỹ. (Nguồn ảnh: Daily Mail/The Sun) Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu khoảng 8,6 km tại khu vực thưa thớt dân cư ở vùng sa mạc Mojave, cách thành phố Ridgecrest khoảng 11 km. Rung lắc có thể được cảm nhận ở bang lân cận như Nevada. Ít nhất 4 dư chấn được ghi nhận sau động đất. Cơn địa chấn đã gây ra hỏa hoạn và khiến nhiều tòa nhà, đường sá bị hư hại. Được biết, đây là trận động đất mạnh nhất trong vòng 20 năm qua tại Nam California. Hàng nghìn người dân ở quận Kern đang chịu cảnh mất điện. Tại một số khu vực, đường dẫn khí gas đã bị cắt do vỡ đường ống. Thị trưởng Ridgecrest, Peggy Breeden, đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm cho phép thành phố nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức bên ngoài. Đồ đạc nằm lộn xộn trong một cửa hàng ở thành phố Ridgecrest sau động đất. Nhiều chai lọ rơi xuống sàn nhà trong cửa hàng bị hư hại do động đất ở Ridgecrest. Các bệnh nhân được sơ tán khỏi Bệnh viện khu vực Ridgerest để đảm bảo an toàn. Hỏa hoạn tại một ngôi nhà ở Ridgecrest sau trận động đất. Lực lượng cứu hộ Ridgecrest được huy động để dập tắt đám cháy. Mời độc giả xem video: Động đất ở Nam California (Nguồn: Fox News)

Theo Daily Mail, trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra vào khoảng 10h33 ngày 4/7 (giờ địa phương) đã làm rung chuyển khu vực miền nam California, Mỹ. (Nguồn ảnh: Daily Mail/The Sun) Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu khoảng 8,6 km tại khu vực thưa thớt dân cư ở vùng sa mạc Mojave, cách thành phố Ridgecrest khoảng 11 km. Rung lắc có thể được cảm nhận ở bang lân cận như Nevada. Ít nhất 4 dư chấn được ghi nhận sau động đất. Cơn địa chấn đã gây ra hỏa hoạn và khiến nhiều tòa nhà, đường sá bị hư hại. Được biết, đây là trận động đất mạnh nhất trong vòng 20 năm qua tại Nam California. Hàng nghìn người dân ở quận Kern đang chịu cảnh mất điện. Tại một số khu vực, đường dẫn khí gas đã bị cắt do vỡ đường ống. Thị trưởng Ridgecrest, Peggy Breeden, đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm cho phép thành phố nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức bên ngoài. Đồ đạc nằm lộn xộn trong một cửa hàng ở thành phố Ridgecrest sau động đất. Nhiều chai lọ rơi xuống sàn nhà trong cửa hàng bị hư hại do động đất ở Ridgecrest. Các bệnh nhân được sơ tán khỏi Bệnh viện khu vực Ridgerest để đảm bảo an toàn. Hỏa hoạn tại một ngôi nhà ở Ridgecrest sau trận động đất . Lực lượng cứu hộ Ridgecrest được huy động để dập tắt đám cháy. Mời độc giả xem video: Động đất ở Nam California (Nguồn: Fox News)