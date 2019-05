Syria dội bão lửa, khủng bố "không chốn dung thân" tại Hama-Idlib

Báo al-Watan đưa tin ngày 30/5, các đơn vị pháo binh Quân đội Syria và lực lượng không quân nước này tiếp tục tiến hành đợt oanh kích dữ dội nhằm vào căn cứ của nhóm phiến quân ở khu vực phía bắc tỉnh Hama và Nam Idlib. Ảnh: SANA. "Cụ thể, lực lượng chính phủ Damascus đã tấn công hàng loạt cứ điểm của nhóm khủng bố tại thị trấn Murak, Kafar Zita và al-Latamineh ở Bắc Hama, cùng các khu Tarmila, al-Habit, Kanasfareh, Ma'ar Zita, Karaseh, al-Naqir, Arinbeh, Sarjeh, Qaminas, Khan Sheikhoun, al-Rakaya, Qasibin, Ariha và Sheikh Mostafa ở Nam Idlib", al-Watan viết. Ảnh: TN. Một nguồn tin quân sự cho biết thêm những cuộc oanh kích này đã phá huỷ một kho vũ khí, trang thiết bị quân sự, căn cứ và nhiều xe quân sự của nhóm phiến quân, đồng thời tiêu diệt và làm bị thương nhiều tay súng. Ảnh: SANA. Các biện pháp cần thiết cũng được tiến hành nhằm thiết lập một hành lang nhân đạo ở Murak, Bắc Hama, để đưa dân thường sang những khu vực khác an toàn hơn nằm dưới sự kiểm soát của Quân chính phủ Syria. Ảnh: AMN. Theo Fars, nhóm khủng bố Jeish al-Izza, được sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ, thừa nhận rằng chúng đã mất hàng chục tay súng trong đợt tấn công của lực lượng chính phủ Damascus gần thị trấn Kafar Noboudeh, Bắc Hama. Ảnh: Sputnik. Trước tình hình trên, theo Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động một đoàn xe quân sự chở tiếp viện tới cho phiến quân Jeish al-Izza tại khu vực hiện vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chúng ở phía đông và nam tỉnh Idlib. Ảnh: FNA. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, phiến quân IS bất ngờ tấn công một đoàn xe của Quân đội Syria ở phía đông thành phố cổ Palmyra, tỉnh Homs, ngày 30/5. Tuy nhiên, lực lượng Syria đã đập tan cuộc tấn công này, đồng thời tiêu diệt nhiều tay súng khủng bố IS trước khi chúng kịp rút lui. Ảnh: Independent. "Các binh sĩ Syria đã tiêu diệt nhiều tay súng IS trước khi chúng kịp rút lui về nơi ẩn náu ở vùng Badiya al-Sham, Đông Homs", AMN đưa tin. Theo South Front, hàng trăm tay súng đang lẩn trốn trong khu vực này. Ảnh: syriahr.com. Được biết, gần đây, phiến quân IS thường tiến hành những cuộc đột kích ở vùng nông thôn Palmyra, trong đó có nhiều cuộc tấn công gây thương vong cho lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: BBC. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria giao tranh với phiến quân IS ở Deir Ezzor (Nguồn: RT)

