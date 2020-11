Nội các tương lai của ông Biden: Ai khiến Trung Quốc “bất an” nhất?

Theo AP, trong những tuần tới, ông Biden, người được truyền thông Mỹ đưa tin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020, có thể sẽ công bố lựa chọn bà Michele Flournoy (phải) làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong nội các tương lai của ông. Ảnh: IT. Nếu chính thức được bổ nhiệm vị trí này trong nội các mới của ông Biden, bà Flournoy sẽ trở thành nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Ảnh: Military. Bà Flournoy được cho là có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc và có thể sẽ khiến Bắc Kinh cảm thấy lo ngại. Ảnh: WP. Trong bài viết đăng trên tạp chí Foreign Affairs hồi tháng 6, bà Flournoy nói rằng nguy cơ chiến tranh với Trung Quốc hiện cao hơn so với nhiều thập niên trước đây. Bà Flournoy cho rằng Mỹ cần phát triển khả năng răn đe vững chắc để ngăn phía Trung Quốc có những “tính toán sai lầm”. Ảnh: NBC News. Bà Flournoy đề xuất Mỹ ngăn chặn Trung Quốc ở khu vực bằng cách mở rộng năng lực quân sự của Mỹ để "đủ khả năng đánh đắm toàn bộ các tàu Trung Quốc ở Biển Đông, kể cả dân sự lẫn quân sự, trong vòng 72 tiếng đồng hồ". Ảnh: NYT. Bà Flournoy cũng cho rằng Washington cần mở rộng hợp tác với các nước trong khu vực để có thể chống lại Trung Quốc "độc đoán" và những “biện pháp cưỡng ép” của nước này. Ảnh: Fortune. Bà Flournoy đã đề xuất Mỹ tăng cường tập trận với các đồng minh và đối tác, điều động thêm lực lượng tới khu vực theo cách phân tán hơn…Ảnh: FP. Được biết, sự nghiệp của bà Flournoy, 60 tuổi, tại Lầu Năm Góc bắt đầu từ những năm 1990, dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Khi đó, bà là Phó trợ lý chính của Bộ trưởng Quốc phòng về chiến lược và giảm thiểu mối đe dọa. Sau đó, bà làm Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về chiến lược. Ảnh: The Hill. Năm 2007, bà Flournoy đồng sáng lập Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS), một tổ chức tư vấn chuyên về các vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ có trụ sở tại thủ đô Washington. Ảnh: VOX. Bà Flournoy được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách vào năm 2009, dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama. Bà rời chính quyền của Tổng thống Obama vào năm 2012, tham gia một số hội đồng quản trị doanh nghiệp trước khi trở lại CNAS với vai trò Giám đốc điều hành. Ảnh: CD. Năm 2016, bà Flournoy từ chức điều hành CNAS và thành lập WestExec Advisors, một nhóm tư vấn rủi ro chiến lược, cùng với Anthony Blinken - cựu cố vấn an ninh quốc gia cho Phó Tổng thống khi đó là ông Joe Biden. Ảnh: CNAS. Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)

