Lộ diện thành viên đầu tiên trong nội các tương lai của ông Biden

Ngày 23/11, ông Biden đã công bố danh sách một số vị trí chủ chốt chuyên trách về an ninh quốc gia và ngoại giao hàng đầu trong nội các tương lai của mình. Ảnh: Reuters. Trong danh sách những lựa chọn nội các đầu tiên được ông Biden công bố hôm 23/11, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Antony Blinken (ảnh) được đề cử làm Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: AP. Được biết, trong khoảng thời gian 2009 đến 2013, ông Blinken giữ chức Cố vấn An ninh Quốc gia cho Phó Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden. Ở vị trí này, ông Blinken hỗ trợ việc xây dựng chính sách của Mỹ về Afghanistan, Pakistan và chương trình hạt nhân Iran. Từ tháng 1/2013 đến tháng 1/2015, ông là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ. Ảnh: DB. Từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2017, ông đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ trong chính quyền ông Obama. Trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, ông Blinken giữ vai trò cố vấn chính sách đối ngoại cho ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: Reuters. Cựu Ngoại trưởng John Kerry được chọn làm đặc phái viên của Tổng thống trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, một vị trí trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ. Được biết, ông Kerry là người ủng hộ Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Ảnh: Getty. Lựa chọn của ông Biden cho vị trí Bộ trưởng Tài chính Mỹ là bà Janet Yellen, cựu Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (FED). Ảnh: Reuters. Nếu chính thức được bổ nhiệm, bà Yellen, 74 tuổi, sẽ trở thành nữ Bộ trưởng Tài chính Mỹ đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: NYT. Ông Alejandro Mayorkas (phải), một luật sư sinh ra ở Cuba, được ông Biden đề cử vào vị trí Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ. Nếu được thông qua, ông sẽ trở thành Bộ trưởng An ninh Nội địa người gốc Cuba đầu tiên. Ảnh: CNN. Được biết, ông Aljandro, 61 tuổi, từng giữ chức Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Ảnh: LAT. Vị trí Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia sẽ thuộc về Avril Haines, một cựu quan chức CIA hàng đầu. Nếu được Thượng viện Mỹ phê chuẩn, bà Haines sẽ là nữ lãnh đạo đầu tiên của cơ quan này. Ảnh: Getty. Được biết, bà Avril Haines, 51 tuổi, từng là Phó Cố vấn an ninh quốc gia cho cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: LG. Ngoài ra, Jake Sullivan sẽ tham gia đội ngũ Nhà Trắng với tư cách Cố vấn An ninh Quốc gia. Được biết, ông Sullivan từng là trợ lý của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016. Ảnh: AS. Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)

