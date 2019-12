Nhìn lại những sự kiện chính trị nổi bật nhất năm 2019

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng 2 là một trong số những sự kiện chính trị nổi bật nhất trong năm 2019. Hội nghị bắt đầu bằng cái bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại khách sạn Metropole, Hà Nội (Việt Nam), vào lúc 18h30 tối 27/2. Ảnh: Reuters. Ngày 28/2, Nhà Trắng xác nhận Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 đã không đạt được thỏa thuận sau hai ngày làm việc, song hai bên tiếp tục mong đợi các cuộc gặp trong tương lai. Ảnh: Reuters. Chiều 25/4, đoàn tàu chở Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng đoàn quan chức đã tới nhà ga của thành phố cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông Nga, nơi ông có cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên với Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: CNN. Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm kín kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ tại Đại học Liên bang Viễn Đông ở Vladivostok. Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Triều đầu tiên giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim Jong-un đã kết thúc tốt đẹp với việc hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ sự hài lòng với kết quả đạt được. Ảnh: RT. Sáng ngày 1/5, Thái tử Naruhito chính thức trở thành Nhật hoàng thứ 126 sau nghi lễ đăng quang diễn ra trọng thể tại Hoàng cung ở thủ đô Tokyo. Sau lễ đăng cơ, Nhật hoàng Naruhito đã có bài phát biểu đầu tiên trước cả nước với tư cách là Hoàng đế thứ 126 tại Cung điện Hoàng gia, đưa đất nước bước sang triều đại mới - Reiwa (Lệnh Hòa). Ảnh: CNA. Trước đó, vào lúc 17h địa phương (khoảng 15h giờ Hà Nội) ngày 30/4, Nhật hoàng Akihito đọc tuyên bố thoái vị trước sự chứng kiến của khoảng 300 khách mời, kết thúc triều đại Heisei. Ảnh: Reuters. Ngày 24/5, Thủ tướng Anh Theresa May thông báo bà sẽ từ chức vào ngày 7/6, sau hàng loạt bế tắc liên quan tới tiến trình nước Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (Brexit). Tuyên bố trên được đưa ra sau cuộc gặp của Thủ tướng May với Chủ tịch Ủy ban 1922 của Đảng Bảo thủ Geoffrey Clifton Brown. Ảnh: PA. Ngày 9/6/2019, ước tính hơn 1 triệu người đã tham gia cuộc biểu tình ở Hong Kong nhằm phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Ảnh: Reuters. Mặc dù chính quyền Hong Kong đã chính thức hủy bỏ dự luật dẫn độ gây tranh cãi, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn suốt thời gian qua. Ảnh: Reuters. Cuối tháng 6/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Lời mời gặp ông Kim được ông Trump đưa ra thông qua một dòng trạng thái trên mạng xã hội Twitter cá nhân hôm 29/6. Ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân đến quốc gia Đông Á này. Ảnh: Reuters. Sau khi đi dạo ở lãnh thổ Triều Tiên, cả hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều quay về khu giới tuyến và họp kín tại Nhà Hòa bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Kết thúc cuộc hội đàm kéo dài khoảng 40 phút ở khu DMZ, Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí khôi phục đàm phán về phi hạt nhân hóa. Ảnh: Reuters. Ngày 24/9, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố mở cuộc điều tra luận tội chính thức đối với Tổng thống Trump, sau khi ông chủ Nhà Trắng bị cáo buộc gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để điều tra con trai của "đối thủ" chính trị Joe Biden - ứng viên hàng đầu của Đảng Dân chủ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ảnh: NYP. Về phần mình, Tổng thống Trump bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời khẳng định, cuộc điện đàm hồi tháng 7 vừa qua giữa ông và nhà lãnh đạo Ukraine là “rất thân thiện, hoàn toàn phù hợp” và ông đã không gây bất cứ áp lực nào đối với Tổng thống Zelensky. Hiện tại, tiến trình điều tra luận tội ông Trump vẫn đang diễn ra. Ảnh: USA Today. Ngày 31/10, phiến quân IS xác nhận thủ lĩnh tối cao al-Baghdadi đã chết trong cuộc đột kích của Mỹ tại Syria và chính thức công bố lãnh đạo mới của tổ chức khủng bố này. Thông tin được đưa ra một ngày sau khi Lầu Năm Góc công bố đoạn video ghi lại cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố IS al-Baghdadi do lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành ở tỉnh Idlib tối 26/10. Ảnh: AP. Các quan chức Lầu Năm Góc cho biết thêm, phần thi thể còn lại của thủ lĩnh tối cao IS Abu Bakr al-Baghdadi đã nhanh chóng được hải táng hôm 27/10. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tung video tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi (Nguồn: The Guardian)

