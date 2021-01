Nhan sắc xinh đẹp của Á hậu Philippines nghi bị hiếp dâm tới chết

Vụ việc Christine Angelica Dacera - Á hậu Philippines nghi bị hiếp dâm tập thể tới chết trong đêm Giao thừa vừa qua đang khiến dư luận nước này bàng hoàng và phẫn nộ. Ảnh: The Sun. Theo The Sun, vào ngày 31/12/2020, Christine Angelica Dacera cùng nhóm bạn của cô thuê phòng liền nhau trong khách sạn 4 sao ở thành phố Makati, Manila, để đón năm mới 2021. Cả nhóm tổ chức bữa tiệc tưng bừng qua đêm. Ảnh: Facebook. Sáng 1/1/2021, Christine Angelica Dacera được người bạn phát hiện trong tình trạng bất tỉnh ở bồn tắm phòng khách sạn. Cô mau chóng được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong. Ảnh: The Sun. The Philippines Daily Inquirer đưa tin vào ngày 4/1, cảnh sát Makati đã lập hồ sơ điều tra 11 người đàn ông được cho là liên quan đến cái chết của cô gái xinh đẹp 23 tuổi Dacera. Những người này bị nghi ngờ đã hãm hiếp nạn nhân tới chết. Ảnh: The Sun. Danh tính 3 trong số 11 nghi phạm bị tạm giữ để điều tra gồm John Pascual dela Serna III (27 tuổi), Rommel Daluro Galido (29 tuổi) và John Paul Reyes Halili (25 tuổi). Chỉ có 3 người này là bạn của Dacera. Cảnh sát vẫn đang truy tìm 8 nghi phạm còn lại. Cảnh sát cũng đang chờ báo cáo về chất độc xem nạn nhân và nhóm bạn bè có sử dụng ma túy hay rượu hay không. Ảnh: MB. Hiện, nhà chức trách đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi và các báo cáo xét nghiệm khác trước khi đưa ra kết luận chính thức về cái chết của Dacera. Dacera sinh ra và lớn lên ở thành phố General Santos. Năm 2017, cô tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Phương tiện kỹ thuật số và truyền thông tại Trường Đại học Mindanao ở Philippines. Cô được nhận xét là cô gái giỏi giang, xinh đẹp và năng động. Ảnh: Instagram. "Ica (Dacera) là tấm gương của danh dự và sự xuất sắc trong việc cân bằng giữa học tập và niềm đam mê biểu diễn nghệ thuật", trích tuyên bố của trường đại học. Ảnh: PDI. Cũng trong năm 2017, Christine Angelica Dacera thi Miss Silva Davao 2017 và giành vị trí Á hậu 1. Sau này, cô chuyển đến sống ở thành phố Pasay, Manila. Ảnh: Instagram. Năm 2019, cô tham gia cuộc thi nhan sắc Mutya ng Davao và vào chung kết nhưng không được thứ hạng cao. Ảnh: Instagram. Vào tháng 5/2019, cô bắt đầu công việc tiếp viên hàng không tại hãng Philippines Airlines. Hãng hàng không này nhận xét Dacera là một thành viên phi hành đoàn xuất sắc và chuyên nghiệp. Ảnh: Mirror. Mời độc giả xem thêm video về nữ y tá giết người ở Nhật Bản (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

Vụ việc Christine Angelica Dacera - Á hậu Philippines nghi bị hiếp dâm tập thể tới chết trong đêm Giao thừa vừa qua đang khiến dư luận nước này bàng hoàng và phẫn nộ. Ảnh: The Sun. Theo The Sun, vào ngày 31/12/2020, Christine Angelica Dacera cùng nhóm bạn của cô thuê phòng liền nhau trong khách sạn 4 sao ở thành phố Makati, Manila, để đón năm mới 2021. Cả nhóm tổ chức bữa tiệc tưng bừng qua đêm. Ảnh: Facebook. Sáng 1/1/2021, Christine Angelica Dacera được người bạn phát hiện trong tình trạng bất tỉnh ở bồn tắm phòng khách sạn. Cô mau chóng được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong. Ảnh: The Sun. The Philippines Daily Inquirer đưa tin vào ngày 4/1, cảnh sát Makati đã lập hồ sơ điều tra 11 người đàn ông được cho là liên quan đến cái chết của cô gái xinh đẹp 23 tuổi Dacera. Những người này bị nghi ngờ đã hãm hiếp nạn nhân tới chết. Ảnh: The Sun. Danh tính 3 trong số 11 nghi phạm bị tạm giữ để điều tra gồm John Pascual dela Serna III (27 tuổi), Rommel Daluro Galido (29 tuổi) và John Paul Reyes Halili (25 tuổi). Chỉ có 3 người này là bạn của Dacera. Cảnh sát vẫn đang truy tìm 8 nghi phạm còn lại. Cảnh sát cũng đang chờ báo cáo về chất độc xem nạn nhân và nhóm bạn bè có sử dụng ma túy hay rượu hay không. Ảnh: MB. Hiện, nhà chức trách đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi và các báo cáo xét nghiệm khác trước khi đưa ra kết luận chính thức về cái chết của Dacera . Dacera sinh ra và lớn lên ở thành phố General Santos. Năm 2017, cô tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Phương tiện kỹ thuật số và truyền thông tại Trường Đại học Mindanao ở Philippines. Cô được nhận xét là cô gái giỏi giang, xinh đẹp và năng động. Ảnh: Instagram. "Ica (Dacera) là tấm gương của danh dự và sự xuất sắc trong việc cân bằng giữa học tập và niềm đam mê biểu diễn nghệ thuật", trích tuyên bố của trường đại học. Ảnh: PDI. Cũng trong năm 2017, Christine Angelica Dacera thi Miss Silva Davao 2017 và giành vị trí Á hậu 1. Sau này, cô chuyển đến sống ở thành phố Pasay, Manila. Ảnh: Instagram. Năm 2019, cô tham gia cuộc thi nhan sắc Mutya ng Davao và vào chung kết nhưng không được thứ hạng cao. Ảnh: Instagram. Vào tháng 5/2019, cô bắt đầu công việc tiếp viên hàng không tại hãng Philippines Airlines. Hãng hàng không này nhận xét Dacera là một thành viên phi hành đoàn xuất sắc và chuyên nghiệp. Ảnh: Mirror. Mời độc giả xem thêm video về nữ y tá giết người ở Nhật Bản (Nguồn video: Vietnamnet.vn)