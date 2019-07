Nắng nóng thiêu đốt, dân Mỹ tìm mọi cách giải nhiệt

Nước Mỹ đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, trong đó các thành phố lớn như New York hay Philadelphia có mức nhiệt lên tới 38 độ C, thậm chí có nơi hơn 40 độ C. (Nguồn ảnh: Reuters, Insider) Đây được xem là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất tại Mỹ trong những năm gần đây. Nắng nóng kinh hoàng đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân Mỹ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 người ở bang Maryland. Người dân được khuyến cáo luôn uống đủ nước. Họ đang phải tìm nhiều cách để giải nhiệt. Vào những ngày này, các đài phun nước ở Mỹ luôn chật kín người. Người dân chơi đùa dưới đài phun nước tại Manhattan hôm 20/7. Người đàn ông câu cá dưới cây cầu Brooklyn ở New York lúc mặt trời mọc ngày 21/7. Một cặp đôi ăn kem giải nhiệt trong ngày hè oi bức ở Manhattan. Nhiều người đổ xô đến một đài phun nước ở thủ đô Washington để "hạ hỏa". Đồ uống mát lạnh là thứ không thể thiếu trong mùa hè này. Một số người đến vườn thú Phoenix để tránh nóng. Một địa điểm cung cấp nước lạnh cho người dân ở Phoenix trong những ngày hè nóng nực. Đồ uống lạnh được bày bán tại Los Angeles. Một địa điểm cho người vô gia cư tránh nóng ở Oklahoma. Hồ Goose ở Anchorage, Alaska, trở nên đông đúc hơn trong những ngày này. Mời độc giả xem thêm video: Châu Âu mệt mỏi vì nắng nóng, cháy rừng (Nguồn: VTC14)

