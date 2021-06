Muôn cách giải nhiệt của người dân Mỹ giữa nắng nóng kỷ lục

Nước Mỹ đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, trong đó các thành phố Portland và Salem (bang Oregon) và Seattle (bang Washington) ghi nhận các kỷ lục mới về nhiệt độ vào ngày 28/6. (Nguồn ảnh: Reuters/Getty/AP) Được biết, thành phố Salem ghi nhận nhiệt độ lên đến 47,2 độ C, mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận nhiệt độ vào thập niên 1890. Thành phố Seattle hôm 28/6 ghi nhận mức nhiệt cao nhất là 42 độ C vào buổi tối. Nắng nóng kinh hoàng đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân Mỹ. Những ngày này, người dân và du khách phải tìm mọi cách để "hạ hỏa". Bé Isis Macadaeg, 7 tuổi, chơi đùa dưới đài phun nước tại công viên Jefferson trong đợt nắng nóng ở Seattle, Washington, ngày 27/6. Đá lạnh trở thành mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong những ngày này tại Portland, Oregon. Mọi người đổ xô đến một đài phun nước công cộng ở Portland ngày 27/6. Trong những ngày nắng nóng, các bể bơi công cộng cũng rất đông đúc. Người dân mua những túi đá lạnh trong cửa hàng ở Portland ngày 27/6. Bên trong một trung tâm tránh nóng ở Portland, Oregon. Sarah O'Sell chuyển chiếc máy lạnh mới mua về nhà ở Seattle ngày 25/6. Nhiều người phải xếp hàng chờ đến lượt vào bể bơi công cộng tắm mát ở Portland do bể bơi quá tải. Elijah Garcia, 7 tuổi, chơi đùa ở trạm phun nước được lắp đặt trong công viên Ben Rose ở New Bedford, bang Massachusetts, ngày 29/6. Mời độc giả xem thêm video: Nắng nóng hoành hành tại Châu Âu (Nguồn video: THĐT)

