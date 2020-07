Mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc: Những con số gây sốc

Mưa lũ ở Trung Quốc đã làm ảnh hưởng đến gần 38 triệu người dân đất nước này, với hàng trăm người thiệt mạng hoặc mất tích. (Nguồn ảnh: Daily Mail/THX) "Tính đến ngày 12/7, đã có 37,89 triệu người bị ảnh hưởng do lũ lụt tại 27 tỉnh thành, 141 người chết hoặc mất tích và 2,25 triệu người phải đi sơ tán đến nơi an toàn”, Ban chỉ huy phòng, chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc cho biết. Lũ lụt đã phá hủy hơn 28.000 ngôi nhà, gây thiệt hại đến nay ước tính lên tới 82,2 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 11,7 tỷ USD). Ngày 13/7, đài CGTN dẫn lời Thứ trưởng Bộ Tài nguyên nước Ye Jianchun thông báo, nước ở 33 con sông dâng cao tới mức kỷ lục, trong khi 109 con sông khác vượt ngưỡng an toàn. Bộ Tài nguyên nước đã điều động 47.000 người tham gia phòng chống lũ, cứu hộ và trợ giúp những vùng thiên tai. 76.000 người ở các khu vực bị ảnh hưởng đã được sơ tán hoặc giải cứu. Theo Daily Mail, nhiều tỉnh ở Trung Quốc đã bước vào “thời chiến” khi tăng mức cảnh báo ứng phó khẩn cấp lũ lụt và thiên tai lên mức cao nhất vì mưa lớn kéo dài. Chính phủ Trung Quốc quyết định cấp 600 triệu Nhân dân tệ (khoảng 85,7 triệu USD) để khắc phục hậu quả thiên tai tại 5 vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ, gồm các tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam và thành phố Trùng Khánh. Tân Hoa Xã đưa tin, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra những chỉ đạo quan trọng, yêu cầu giới chức các địa phương cố gắng hết sức để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Ông Tập cũng thừa nhận lũ lụt đã gây ra "những mất mát nghiệt ngã" tại nhiều tỉnh thành của Trung Quốc. Bên trong một cơ sở dành cho những người dân sơ tán vì mưa lũ. Lực lượng cứu hộ đưa người dân ra khỏi ngôi làng ngập lụt ở huyện Shexian, tỉnh An Huy. Mời độc giả xem thêm video: Trung Quốc trước nguy cơ từ đập Tam Hiệp (Nguồn video: VTC Now)

