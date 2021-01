Một tuần sau vụ bạo loạn, cảnh tượng trong Điện Capitol gây kinh ngạc

Hãng Reuters đăng tải những hình ảnh bên trong Điện Capitol hôm 13/1, một tuần sau khi vụ bạo loạn xảy ra, cho thấy hàng trăm thành viên của Vệ binh Quốc gia nằm nghỉ tại khu vực hành lang của tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Nguồn ảnh: Reuters) The Guardian đưa tin, những binh sĩ này được triển khai đến tòa nhà Quốc hội Mỹ, có nhiệm vụ phối hợp với cảnh sát bảo vệ Điện Capitol. Được biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chấp thuận trang bị vũ khí sát thương cho Vệ binh Quốc gia bảo vệ Điện Capitol. Quyết định vũ trang cho lực lượng Vệ binh Quốc gia bảo vệ Điện Capitol được Lầu Năm Góc thông qua hôm 12/1. Ngoài vũ khí sát thương, Vệ binh Quốc gia bảo vệ Điện Capitol còn được trang bị mũ bảo vệ, mặt nạ phòng độc và giáp chống đạn Kevlar. Thành viên Vệ binh Quốc gia nằm ngủ bên trong Điện Capitol hôm 13/1. Lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai tới Điện Capitol do lo ngại biểu tình bạo lực trước ngày ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Trước đó, vào ngày 6/1, người biểu tình ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington và gây náo loạn. Ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol này. Ảnh: Các thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Điện Capitol. Sau khi vụ bạo loạn xảy ra, an ninh đã được tăng cường tại khu vực tòa nhà Quốc hội Mỹ, nhất là khi sắp đến ngày diễn ra lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Các thành viên Vệ binh Quốc gia xem điện thoại trong lúc nằm nghỉ ở khu vực hành lang bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 13/1. Mời độc giả xem thêm video: Những kỷ lục của kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

Hãng Reuters đăng tải những hình ảnh bên trong Điện Capitol hôm 13/1, một tuần sau khi vụ bạo loạn xảy ra, cho thấy hàng trăm thành viên của Vệ binh Quốc gia nằm nghỉ tại khu vực hành lang của tòa nhà Quốc hội Mỹ. (Nguồn ảnh: Reuters) The Guardian đưa tin, những binh sĩ này được triển khai đến tòa nhà Quốc hội Mỹ, có nhiệm vụ phối hợp với cảnh sát bảo vệ Điện Capitol. Được biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chấp thuận trang bị vũ khí sát thương cho Vệ binh Quốc gia bảo vệ Điện Capitol. Quyết định vũ trang cho lực lượng Vệ binh Quốc gia bảo vệ Điện Capitol được Lầu Năm Góc thông qua hôm 12/1. Ngoài vũ khí sát thương, Vệ binh Quốc gia bảo vệ Điện Capitol còn được trang bị mũ bảo vệ, mặt nạ phòng độc và giáp chống đạn Kevlar. Thành viên Vệ binh Quốc gia nằm ngủ bên trong Điện Capitol hôm 13/1. Lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai tới Điện Capitol do lo ngại biểu tình bạo lực trước ngày ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Trước đó, vào ngày 6/1, người biểu tình ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xông vào trụ sở Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington và gây náo loạn. Ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ bạo loạn ở Điện Capitol này. Ảnh: Các thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Điện Capitol. Sau khi vụ bạo loạn xảy ra, an ninh đã được tăng cường tại khu vực tòa nhà Quốc hội Mỹ, nhất là khi sắp đến ngày diễn ra lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Các thành viên Vệ binh Quốc gia xem điện thoại trong lúc nằm nghỉ ở khu vực hành lang bên trong tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 13/1. Mời độc giả xem thêm video: Những kỷ lục của kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 (Nguồn video: Vietnamnet.vn)