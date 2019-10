Khủng khiếp sức tàn phá của siêu bão Hagibis ở Nhật

Theo Reuters, ngày 12/10, siêu bão Hagibis mang theo mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ vào Nhật Bản, gây ngập lụt ở thủ đô Tokyo và nhiều khu vực khác. (Nguồn ảnh: Reuters) Hagibis có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Tokyo kể từ năm 1958, mang tới lượng mưa kỷ lục ở nhiều nơi của Nhật Bản, trong đó có thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng Hakone. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo cao nhất ở 12 tỉnh, bao gồm cả thủ đô Tokyo, về việc lượng mưa sẽ đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. "Thiệt hại do lũ lụt và sạt lở đất đang diễn ra. Quan trọng là người dân phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp để bảo vệ tính mạng và người thân của họ", một quan chức Nhật Bản cho biết. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 2 người thiệt mạng, 80 người khác bị thương và hơn 6 triệu người dân được lệnh sơ tán khi siêu bão Hagibis được cho là mạnh nhất trong vòng 60 năm qua đổ bộ vào Nhật Bản. Ngoài ra, theo NHK, hơn 270 nghìn hộ gia đình bị cắt diện do ảnh hưởng của bão. Nhiều người dân ở Tokyo đã đến các trung tâm sơ tán tạm thời để lánh nạn trước khi siêu bão Hagibis ập tới. "Chúng tôi đã mang theo những thứ cần thiết, nhưng tôi lo sợ đến lúc hết tã và sữa", Yuka Ikemura, giáo viên mầm non 24 tuổi tại một trung tâm "tị nạn" ở Edogawa, phía đông Tokyo, chia sẻ. Được biết, cô đã mang theo con nhỏ là một bé trai 3 tuổi và bé gái 8 tháng tuổi đi sơ tán. Biển nước mênh mông tại một khu dân cư ở Ise, miền trung Nhật Bản, ngày 12/10. Gió mạnh cũng đã gây ra thiệt hại, đặc biệt là ở Chiba, nơi hứng chịu một trong những cơn bão mạnh nhất trong những năm gần đây vốn khiến 30 nghìn ngôi nhà bị hư hại vào một tháng trước. Chiếc xe taxi đi qua con đường ngập nước ở Yokohama. Khung cảnh vắng vẻ tại khu phố ở Yokohama khi bão Hagibis ập tới ngày 12/10. Một em nhỏ đi dưới trời mưa ở thủ đô Tokyo ngày 12/10. Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản (Nguồn: The Guaridan)

Theo Reuters, ngày 12/10, siêu bão Hagibis mang theo mưa lớn và gió mạnh đã đổ bộ vào Nhật Bản, gây ngập lụt ở thủ đô Tokyo và nhiều khu vực khác. (Nguồn ảnh: Reuters) Hagibis có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ Tokyo kể từ năm 1958, mang tới lượng mưa kỷ lục ở nhiều nơi của Nhật Bản, trong đó có thị trấn nghỉ dưỡng nổi tiếng Hakone. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo cao nhất ở 12 tỉnh, bao gồm cả thủ đô Tokyo, về việc lượng mưa sẽ đạt mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. "Thiệt hại do lũ lụt và sạt lở đất đang diễn ra. Quan trọng là người dân phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp để bảo vệ tính mạng và người thân của họ", một quan chức Nhật Bản cho biết. Tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 2 người thiệt mạng, 80 người khác bị thương và hơn 6 triệu người dân được lệnh sơ tán khi siêu bão Hagibis được cho là mạnh nhất trong vòng 60 năm qua đổ bộ vào Nhật Bản. Ngoài ra, theo NHK, hơn 270 nghìn hộ gia đình bị cắt diện do ảnh hưởng của bão. Nhiều người dân ở Tokyo đã đến các trung tâm sơ tán tạm thời để lánh nạn trước khi siêu bão Hagibis ập tới. "Chúng tôi đã mang theo những thứ cần thiết, nhưng tôi lo sợ đến lúc hết tã và sữa", Yuka Ikemura, giáo viên mầm non 24 tuổi tại một trung tâm "tị nạn" ở Edogawa, phía đông Tokyo, chia sẻ. Được biết, cô đã mang theo con nhỏ là một bé trai 3 tuổi và bé gái 8 tháng tuổi đi sơ tán. Biển nước mênh mông tại một khu dân cư ở Ise, miền trung Nhật Bản, ngày 12/10. Gió mạnh cũng đã gây ra thiệt hại, đặc biệt là ở Chiba, nơi hứng chịu một trong những cơn bão mạnh nhất trong những năm gần đây vốn khiến 30 nghìn ngôi nhà bị hư hại vào một tháng trước. Chiếc xe taxi đi qua con đường ngập nước ở Yokohama. Khung cảnh vắng vẻ tại khu phố ở Yokohama khi bão Hagibis ập tới ngày 12/10. Một em nhỏ đi dưới trời mưa ở thủ đô Tokyo ngày 12/10. Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản (Nguồn: The Guaridan)