Khủng bố thảm bại, "chết như ngả rạ" trên chiến trường Hama

Theo Al Masdar News, hơn 40 tay súng khủng bố đã bỏ mạng trong cuộc tấn công thất bại nhằm vào thị trấn Al-Qasabiyeh, phía bắc Hama. Ảnh: AMN.



"Lực lượng chính phủ Damascus đã đập tan hoàn toàn cuộc tấn công của nhóm phiến quân nhằm vào thị trấn al-Qasabiyeh, qua đó tiêu diệt hơn 40 tay súng thánh chiến và phá huỷ nhiều xe quân sự của bọn chúng phía bắc thị trấn này", AMN đưa tin. Ảnh: FNA.



Hãng Fars (Iran) cho biết thêm, những chiến binh bị tiêu diệt là các tay súng nước ngoài chủ yếu đến từ Trung Quốc và Bỉ. Ảnh: MEE.



Một nguồn tin trong Quân đội Syria cho biết thêm, lực lượng chính phủ cũng hứng chịu tổn thất nhỏ trong cuộc giao tranh ác liệt với nhóm khủng bố tại Hama. Ảnh: Sputnik.



Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, phiến quân IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công phá hoại nhằm vào một đoàn tàu chở dầu của Chính phủ Syria ở vùng nông thôn phía đông tỉnh Homs cuối tuần qua. Ảnh: AMN.



"Các tay súng khủng bố IS đã tấn công đoàn tàu chở dầu của chính phủ Syria khi nó di chuyển giữa thị trấn Al-Fajwah và Al-Busayrah", AMN đưa tin. Ảnh: BB.



Có thể thấy, tổ chức khủng bố IS liên tục tiến hành các cuộc tấn công chống lại Quân đội chính phủ Syria kể từ khi chúng mất thành trì lớn cuối cùng ở phía nam quốc gia Trung Đông này. Ảnh: ZN.



Còn tại Idlib, Không quân Nga tiếp tục thực hiện các cuộc oanh kích xuống khu vực nằm dưới sự kiểm soát của nhóm liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ở Khan Sheikhoun, qua đó phá huỷ nhiều căn cứ của bọn chúng. Ảnh: AMN. Mời độc giả xem thêm video: Máy bay Nga phá hủy căn cứ khủng bố ở Hama (Nguồn: Step News)

