Khủng bố "chết như ngả rạ" trên chiến trường Nam Idlib

Theo South Front, các chiến đấu cơ Syria đã tiến hành đợt oanh kích dữ dội nhằm vào nhiều căn cứ của các tay súng khủng bố thuộc lực lượng Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP) trong thị trấn Khan Shaykhun và Hobit ở Nam Idlib, khiến ít nhất 35 chiến binh thiệt mạng và nhiều tay súng khác bị thương. Ảnh: TRT. Cùng lúc, các chiến đấu cơ Nga đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào một căn cứ dưới lòng đất của nhóm phiến quân Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn gần thị trấn Madaya, qua đó tiêu diệt ít nhất 15 chiến binh khủng bố này. Ảnh: SF. Được biết, cả TIP và NFL đều là những đồng minh của nhóm liên minh thánh chiến Hay'at Tahrir al-Sham (HTS). Chúng chiếm quyền kiểm soát hơn 90% Idlib, và nhiều khu vực rộng lớn ở Bắc Latakia, Bắc Hama và Tây Aleppo. Ảnh: AMN. Các cuộc oanh kích của Nga và Syria đã giáng đòng mạnh xuống nhóm khủng bố HTS và đồng minh của chúng ở Idlib. Tuy nhiên, nếu chiến dịch quân sự trên bộ của lực lượng chính phủ Damascus không hiệu quả, bọn chúng có thể tiếp tục duy trì kiểm soát trong khu vực. Ảnh: FS. Trong diễn biến khác trên chiến trường Syria, phiến quân IS bất ngờ tấn công một trạm quan sát của Quân đội Syria tại tỉnh Deir Ezzor hôm 3/7, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng chính phủ Damascus. Ảnh: Kurdistan. "Các tay súng khủng bố IS đã đột kích một trạm quan sát của Quân chính phủ Damascus tại vùng Badiyah Al-Quriyah, qua đó sát hại và làm bị thương nhiều binh sĩ chính phủ", AMN đưa tin. Ảnh: The Telegraph. Sau khi mở cuộc tấn công chớp nhoáng, nhóm khủng bố IS vội rút lui về căn cứ của bọn chúng. Ảnh: BBC. Được biết, phiến quân IS liên tục tiến hành những cuộc tấn công bất ngờ nhằm gây tổn thất cho lực lượng chính phủ Damascus ở khu vực miền trung và Đông Syria, buộc Quân đội Syria phải điều tiếp viện đến những khu vực này. Ảnh: WSJ. Mời độc giả xem thêm video: Quân đội Syria nối lại các cuộc không kích tại Idlib (Nguồn: CBS This Morning)

