Khốn khổ cuộc sống người dân Tây Ban Nha vì mưa lũ

Theo hãng thông tấn Reuters, trận mưa lớn kéo dài đã khiến vùng Navarra, miền bắc Tây Ban Nha, ngập lụt khi nước sông Cidacos tràn bờ. (Nguồn ảnh: Reuters) Mưa lũ đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và làm đảo lộn cuộc sống của người dân vùng Navarra. Được biết, nước sông Cidacos đã dâng cao từ 11 cm lên hơn 4 mét chỉ trong vài giờ, tràn ra đường và cuốn trôi mọi thứ trên đường đi của nó. Những trận mưa bão ở Navarra khiến chính quyền khu vực bất ngờ bởi lượng mưa lớn gấp 4 lần so với dự báo ban đầu và xảy đến chỉ một tuần sau đợt nắng nóng kinh hoàng ở Tây Ban Nha khiến hai người thiệt mạng. Chính quyền Navarra khuyến cáo người dân nên ở nhà trong đợt lũ lụt tồi tệ này khi những trận mưa lớn tiếp tục trút xuống biến đường phố thành sông. Mọi người dọn dẹp bên trong một nhà hàng ở Tafalla sau trận mưa lớn. Ngôi nhà bị đổ sập do mưa bão ở vùng Navarra, Tây Ban Nha. Đường sá bị hư hại và nhiều cây cối bị quật đổ trong trận mưa lớn vừa qua ở Pueyo. Người phụ nữ dọn dẹp đống bùn đất trong nhà của cô ở Pueyo. Một số chiếc ô tô bị hư hại xếp chồng lên nhau sau khi nước sông Cidacos tràn bờ ở Tafalla. Người đàn ông đạp xe qua khu vực ngập lụt ở Pueyo vì mưa lớn. Chiếc ô tô đồ chơi lấm bùn đất trong ngôi nhà ở Tafalla. Người phụ nữ ở Tafalla ngán ngẩm khi phải dọn dẹp đống đổ nát sau khi mưa lũ đi qua. Mời độc giả xem thêm video: Lũ lụt ở Mallorca, Tây Ban Nha, hồi năm 2018 (Nguồn: The Guardian)

