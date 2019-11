Khám phá eo biển Manche...người Việt “đi lậu” từ Pháp sang Anh

Đối với nhiều di dân trên thế giới, Anh luôn được coi là "miền đất hứa". Chính vì vậy, việc người di cư bất hợp pháp bất chấp nguy hiểm để tìm mọi cách vượt biển Manche từ Pháp sang Anh không phải là chuyện hiếm gặp. Ảnh: Wikipedia.



Independent dẫn thống kê của Bộ Nội vụ Anh cho biết, ước tính có hơn 3.000 người vượt biên trái phép qua eo biển Manche vào Anh mỗi tháng. Ảnh: Wikipedia.



Từ đầu năm 2019 đến cuối tháng 8 vừa qua, Pháp ước tính có 237 vụ người di cư tìm mọi cách vượt biển sang Anh. Chỉ tính riêng trong năm 2018, lực lượng biên phòng Pháp và Bỉ đã ngăn chặn hơn 35.000 trường hợp vượt biên trái phép với đích đến là Anh. Ảnh: AP.



Theo các tổ chức từ thiện, người nhập cư muốn tới Anh có thể phải trả tới 10.000 bảng Anh (gần 13.000 USD) cho các băng nhóm buôn người để được đảm bảo hành trình vượt biên từ Pháp vào Anh bằng xe tải hoặc thuyền qua eo biển Manche. Ảnh: IM.



Dù biết hành trình này chứa đựng nhiều rủi ro, nguy hiểm, nhiều người nhập cư vẫn quyết đánh cược mạng sống của mình. Ảnh: The Sun.



Nguyên nhân là do họ không thể chịu đựng thêm điều kiện sống tồi tệ trong các khu trại tị nạn tạm bợ ở Pháp và hy vọng sẽ sớm có thể đặt chân đến "miền đất hứa". Ảnh: Wikipedia.



Để di chuyển từ Pháp sang Anh, các di dân có thể trốn trong những thùng xe container kín mít của xe tải và đi qua tuyến đường hầm vượt biển Manche dài khoảng 50 km, trong đó có 38 km nằm dưới biển. Ảnh: Reuters.



Được biết, đường hầm eo biển Manche được khởi công xây dựng từ năm 1987, nối thành phố Calais, tỉnh Pas-de-Calais của nước Pháp với thành phố cảng Folkestone, Kent, của Anh. Ảnh: Reuters.



Đường hầm này gồm hai hầm đường sắt và một đường hầm dịch vụ, được hoàn thành vào năm 1994, sau 6 năm nỗ lực xây dựng với sự hợp tác của hai quốc gia Anh và Pháp. Thời gian di chuyển từ Pháp sang Anh thông qua đường hầm này là khoảng 35 phút. Ảnh: FT.



Có thể nói, đây là tuyến đường thường được người di cư lựa chọn để đến Anh một cách bất hợp pháp. Ảnh: The Sun.



Tuy nhiên, sau khi việc kiểm soát biên giới giữa Anh và Pháp thông qua tuyến đường hầm eo biển Manche ngày càng chặt chẽ, nhiều người di cư đã tìm cách khác để tới Anh, đó là vượt biển Manche bằng thuyền. Ảnh: BFMTV.



Song, con đường này cũng ẩn chứa nhiều nguy cơ như hạ thân nhiệt, va chạm với tàu thuyền khác hay sóng lớn, ngã xuống biển... khiến nhiều người dân di cư phải trả giá bằng cả mạng sống. Ảnh: LE. Mời độc giả xem video về vụ 39 thi thể người nhập cư trong container ở Anh (Nguồn: Vietnam Plus)

