Khám phá bất ngờ về đất nước Azerbaijan có thể bạn chưa biết

Azerbaijan có tên chính thức là Cộng hòa Azerbaijan. Nước này giáp với Biển Caspia ở phía đông, Nga ở phía bắc, Gruzia ở phía tây bắc, Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia ở phía tây và Iran ở phía nam. Ảnh: Wikipedia. Diện tích của đất nước Azerbaijan là 86.600 km2, gấp 4 lần xứ Wales. Dân số nước này là khoảng 9,981 triệu người (tính năm 2019). Ảnh: Wikipedia. Kinh tế Azerbaijan chủ yếu dựa vào công nghiệp. Các ngành công nghiệp gồm chế tạo máy, dầu mỏ, dệt may và sản xuất hóa chất,... Ảnh: Wikipedia. Theo Factcity, ngôn ngữ chính thức của Azerbaijan là tiếng Azerbaijan. Ngoài ra, tiếng Nga cũng được sử dụng tại nước này. Ảnh: FC. Tuổi thọ trung bình của người dân Azerbaijan là 72. Ảnh: CT. Mùa hè ở Azerbaijan rất ấm áp còn mùa đông thì lạnh và khô. Ảnh: FC.Người dân Azerbaijan thường uống trà trước bữa ăn. Tuy nhiên, cách thưởng thức trà của họ có chút khác biệt. Họ sẽ dùng trà với mứt hoặc đường. Ảnh: CT. Theo Telegraph, Azerbaijan có hơn 400 núi lửa bùn - nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Ảnh: Getty. Bảo tàng Thảm của Azerbaijan nằm trên bờ biển Baku, được mở cửa vào năm 2014. Trong bảo tàng có hình dáng giống như một tấm thảm khổng lồ cuộn lại này, bạn có thể tìm thấy các loại thảm từ khắp đất nước. Ảnh: Instagram. Các cô gái Azerbaijan được dạy đan móc từ nhỏ để chuẩn bị cho việc tham gia cuộc thi truyền thống Seven Beauties, trong đó họ phải đan những đôi tất. Ai đan được đôi đẹp nhất và nhanh nhất sẽ là người chiến thắng. Ảnh: CT. Người dân Azerbaijan rất coi trọng bánh mì. Nếu làm rơi bánh mì xuống sàn, họ có thể hôn vào bánh như một lời xin lỗi. Ảnh: AN. Theo quan niệm của người Azerbaijan, việc tắm rửa cho trẻ sơ sinh bằng nước muối sẽ giúp đứa trẻ khỏe mạnh, trung thực và dũng cảm hơn. Ngoài ra, móng tay và tóc của trẻ chỉ được cắt sau sinh nhật đầu tiên của chúng. Ảnh minh họa: AZ. Mời độc giả xem thêm video về cuộc đụng độ giữa Azerbaijan và Armenia (Nguồn video: Daily Mail)

