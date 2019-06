Hong Kong khủng hoảng chính trị, đụng độ dữ dội bùng phát

Cảnh sát ước tính 240.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ở Hong Kong ngày 9/6, nhưng một người tổ chức biểu tình khẳng định sự kiện này đã thu hút hơn 1 triệu người. (Nguồn ảnh: Daily Mail/Reuters) "Có 1.030.000 người tham gia cuộc tuần hành hôm 9/6 ", một nhà tổ chức biểu tình nói với đám đông tụ tập bên ngoài cơ quan lập pháp của Hong Kong. Cuộc biểu tình có sự tham gia của nhiều thành phần, bao gồm các doanh nhân, luật sư, sinh viên hay các nhà hoạt động,... Theo Daily Mail, sau cuộc tuần hành hòa bình, đụng độ dữ dội giữa cảnh sát Hong Kong và đám đông người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc đã xảy ra bên ngoài trụ sở cơ quan lập pháp ở Hong Kong vào đêm 9/6. Được biết, dự luật này sẽ được bỏ phiếu vào ngày 12/6. Hàng trăm người biểu tình tìm cách phá hàng rào kim loại để xông vào trụ sở Hội đồng Lập pháp Hong Kong. Họ chiếm rào và dùng chúng để tấn công cảnh sát. Cảnh sát Hong Kong sau đó sử dụng hơi cay và dùi cui để khống chế đám đông người biểu tình. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho nhất một cảnh sát bị chảy máu trên mặt và được đồng nghiệp đưa đến nơi an toàn. Một người biểu tình cũng bị thương. Những người biểu tình cũng kêu gọi Trưởng đặc khu, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, từ chức. "Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải rút lại dự luật và từ chức. Cả Hong Kong phản đối bà ấy", một nghị sĩ nói với đám đông tập trung bên ngoài cơ quan lập pháp cho biết. Một cảnh sát bị thương ở mặt được đưa đi. Cảnh sát chống bạo động Hong Kong sau đó được triển khai và kiểm soát phần lớn hoặc giải tán người biểu tình ở Hội đồng Lập pháp vào rạng sáng ngày 10/6. Một người biểu tình bị lực lượng an ninh bắt giữ. Nguồn tin cho hay, khoảng 7 người đã bị thương trong cuộc biểu tình bạo lực vừa qua. Cuộc biểu tình ngày 9/6 được cho là có quy mô lớn nhất kể từ năm 2003. Khi đó, 500 nghìn người đã xuống đường nhằm phản đối việc siết chặt hơn dự luật an ninh của chính quyền. Mời độc giả xem video về biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: CBSN)

Cảnh sát ước tính 240.000 người đã tham gia cuộc biểu tình ở Hong Kong ngày 9/6, nhưng một người tổ chức biểu tình khẳng định sự kiện này đã thu hút hơn 1 triệu người. (Nguồn ảnh: Daily Mail/Reuters) "Có 1.030.000 người tham gia cuộc tuần hành hôm 9/6 ", một nhà tổ chức biểu tình nói với đám đông tụ tập bên ngoài cơ quan lập pháp của Hong Kong. Cuộc biểu tình có sự tham gia của nhiều thành phần, bao gồm các doanh nhân, luật sư, sinh viên hay các nhà hoạt động,... Theo Daily Mail, sau cuộc tuần hành hòa bình, đụng độ dữ dội giữa cảnh sát Hong Kong và đám đông người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc đã xảy ra bên ngoài trụ sở cơ quan lập pháp ở Hong Kong vào đêm 9/6. Được biết, dự luật này sẽ được bỏ phiếu vào ngày 12/6. Hàng trăm người biểu tình tìm cách phá hàng rào kim loại để xông vào trụ sở Hội đồng Lập pháp Hong Kong. Họ chiếm rào và dùng chúng để tấn công cảnh sát. Cảnh sát Hong Kong sau đó sử dụng hơi cay và dùi cui để khống chế đám đông người biểu tình. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho nhất một cảnh sát bị chảy máu trên mặt và được đồng nghiệp đưa đến nơi an toàn. Một người biểu tình cũng bị thương. Những người biểu tình cũng kêu gọi Trưởng đặc khu, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, từ chức. "Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải rút lại dự luật và từ chức. Cả Hong Kong phản đối bà ấy", một nghị sĩ nói với đám đông tập trung bên ngoài cơ quan lập pháp cho biết. Một cảnh sát bị thương ở mặt được đưa đi. Cảnh sát chống bạo động Hong Kong sau đó được triển khai và kiểm soát phần lớn hoặc giải tán người biểu tình ở Hội đồng Lập pháp vào rạng sáng ngày 10/6. Một người biểu tình bị lực lượng an ninh bắt giữ. Nguồn tin cho hay, khoảng 7 người đã bị thương trong cuộc biểu tình bạo lực vừa qua. Cuộc biểu tình ngày 9/6 được cho là có quy mô lớn nhất kể từ năm 2003. Khi đó, 500 nghìn người đã xuống đường nhằm phản đối việc siết chặt hơn dự luật an ninh của chính quyền. Mời độc giả xem video về biểu tình ở Hong Kong (Nguồn: CBSN)