Hình ảnh các lãnh đạo thế giới “tề tựu” tại Đại hội đồng LHQ

Kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (ĐHĐ LHQ) lần thứ 74 đã khai mạc ở New York (Mỹ) vào ngày 17/9. Tuy nhiên, phiên họp thảo luận chung có sự tham gia của các nhà lãnh đạo thế giới chính thức diễn ra từ ngày 24 đến 30/9. (Nguồn ảnh: Reuters) Kỳ họp thứ 74 của Đại hội đồng LHQ thu hút sự quan tâm của toàn thế giới trong bối cảnh quốc tế đang đối mặt với nhiều khủng hoảng, đặc biệt là căng thẳng Mỹ-Iran sau vụ hai nhà máy dầu của Saudi Arabia bị tấn công, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, biến đổi khí hậu... Tối 24/9, sau bài phát biểu khai mạc phiên thảo luận chung ĐHĐ LHQ của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, các nhà lãnh đạo thế giới lần lượt trình bày quan điểm tại kỳ họp lần này. Trong đó, Tổng thống Trump đã có bài phát biểu gây chú ý khi đề cập đến nhiều vấn đề liên quan đến Iran, Trung Quốc,... Nói đến Iran, Tổng thống Trump tuyên bố Washington sẽ siết chặt các biện pháp trừng phạt nếu Tehran tiếp tục có các hành vi khiêu khích ở Trung Đông. Ông chủ Nhà Trắng cũng kêu gọi xây dựng một liên minh quốc tế để chống lại Iran. Trước đó, ngày 23/9, Tổng thống Trump tuyên bố ông không loại trừ khả năng gặp người đồng cấp Iran Hassan Rouhani bên lề kỳ họp của ĐHĐ LHQ tuần này. Tuy nhiên, ngày 24/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nêu rõ ông Trump cần khôi phục lòng tin trước khi hai bên có thể tiến hành cuộc gặp song phương. Ảnh: Ông Trump (phải) gặp song phương Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 24/9. Được biết, nhiều cuộc hội đàm của các vị nguyên thủ thế giới cũng đã diễn ra bên lề kỳ họp ĐHĐ LHQ, trong đó có cuộc gặp giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cúi đầu khi phát biểu trước Đại hội đồng LHQ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng phái đoàn tới tham dự phiên họp ngày 24/9. Tổng thống Trump trao đổi với Thủ tướng Đức Angela Merkel tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Nhà lãnh đạo Mỹ gặp song phương Thủ tướng Anh Boris Johnson bên lề kỳ họp của ĐHĐ LHQ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cầm một tấm bản đồ khi phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 24/9. Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic tới dự phiên họp. Ông Trump nâng cốc cùng các nhà lãnh đạo tại buổi tiệc ngày 24/9. Mời độc giả xem thêm video: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về Syria hồi năm 2013 (Nguồn: VTC14)

