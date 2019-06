Hình ảnh ấn tượng Việt Nam đắc cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ

Vào lúc 10h ngày 7/6 (giờ địa phương), Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73 đã tổ chức bầu 5 Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ tại thành phố New York, Mỹ. 6 ứng cử viên cho 5 vị trí lần này bao gồm Việt Nam, Estonia, Niger, Rumani, Saint Vincent và Grenadines, và Tuinisia. Trong đó, Việt Nam là đại diện duy nhất cho nhóm các nước Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: UN. Sau khi kết thúc phiên họp toàn thể, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Maria Fernanda Espinosa Garces thông báo Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 với kết quả 192 phiếu ủng hộ. Ảnh chụp màn hình. Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (trung tâm, bên trái) nhận lời chúc mừng của đại diện ngoại giao các nước sau khi Việt Nam được bầu vào vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Ảnh: THX/TTXVN. Ngoài Việt Nam, 4 nước khác được bầu vào ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Niger, Tunisia, Saint Vincent và Grenadines, và Estonia. Ảnh: THX. Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng đại diện 4 quốc gia trúng cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Ảnh: THX. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu vui mừng sau khi kết quả bỏ phiếu cho thấy Việt Nam được bầu chọn là ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, tại New York, Mỹ ngày 7/6/2019. Ảnh chụp màn hình. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng đoàn Việt Nam, phát biểu tại cuộc họp báo tại New York, Mỹ, ngày 7/6. Ông bày tỏ sự cảm ơn đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời cam kết Việt Nam sẽ đóng vai trò xây dựng và có trách nhiệm trên cương vị mới tại HĐBA LHQ. Ảnh: TTXVN. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (giữa) trước đó bỏ phiếu bầu 5 quốc gia ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, tại New York, Mỹ, ngày 7/6/2019. Ảnh: TTXVN. Ủy ban tổ chức bầu cử chờ các nước thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu bầu 5 thành viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021. Ảnh chụp màn hình. Hội đồng Bảo an được xem là cơ quan quan trọng nhất trong hoạt động của Liên Hợp Quốc. Việc Việt Nam được chọn làm ứng viên duy nhất đại diện 54 nước Châu Á - Thái Bình Dương lần này cho thấy các nước đánh giá cao vai trò và năng lực của Việt Nam. Ảnh chụp màn hình. Nhiệm kỳ của Việt Nam và các nước vừa trúng cử sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2020. Ảnh: UN. Mời độc giả xem video: Việt Nam đắc cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ (Nguồn: NC/Youtube)

Vào lúc 10h ngày 7/6 (giờ địa phương), Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 73 đã tổ chức bầu 5 Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ tại thành phố New York, Mỹ. 6 ứng cử viên cho 5 vị trí lần này bao gồm Việt Nam, Estonia, Niger, Rumani, Saint Vincent và Grenadines, và Tuinisia. Trong đó, Việt Nam là đại diện duy nhất cho nhóm các nước Châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: UN. Sau khi kết thúc phiên họp toàn thể, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Maria Fernanda Espinosa Garces thông báo Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021 với kết quả 192 phiếu ủng hộ. Ảnh chụp màn hình. Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (trung tâm, bên trái) nhận lời chúc mừng của đại diện ngoại giao các nước sau khi Việt Nam được bầu vào vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Ảnh: THX/TTXVN. Ngoài Việt Nam, 4 nước khác được bầu vào ghế Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Niger, Tunisia, Saint Vincent và Grenadines, và Estonia. Ảnh: THX. Trưởng đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng đại diện 4 quốc gia trúng cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021. Ảnh: THX. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu vui mừng sau khi kết quả bỏ phiếu cho thấy Việt Nam được bầu chọn là ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, tại New York, Mỹ ngày 7/6/2019. Ảnh chụp màn hình. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng đoàn Việt Nam, phát biểu tại cuộc họp báo tại New York, Mỹ, ngày 7/6. Ông bày tỏ sự cảm ơn đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời cam kết Việt Nam sẽ đóng vai trò xây dựng và có trách nhiệm trên cương vị mới tại HĐBA LHQ. Ảnh: TTXVN. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (giữa) trước đó bỏ phiếu bầu 5 quốc gia ủy viên không thường trực HĐBA LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, tại New York, Mỹ, ngày 7/6/2019. Ảnh: TTXVN. Ủy ban tổ chức bầu cử chờ các nước thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu bầu 5 thành viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021. Ảnh chụp màn hình. Hội đồng Bảo an được xem là cơ quan quan trọng nhất trong hoạt động của Liên Hợp Quốc. Việc Việt Nam được chọn làm ứng viên duy nhất đại diện 54 nước Châu Á - Thái Bình Dương lần này cho thấy các nước đánh giá cao vai trò và năng lực của Việt Nam. Ảnh chụp màn hình. Nhiệm kỳ của Việt Nam và các nước vừa trúng cử sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2020. Ảnh: UN. Mời độc giả xem video: Việt Nam đắc cử Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ (Nguồn: NC/Youtube)