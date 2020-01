Hậu quả thảm khốc vụ cháy rừng dữ dội ở Australia

Thảm họa cháy rừng bùng phát tại miền đông nam Australia những tháng qua đã tàn phá nhiều bang của nước này và gây ra những hậu quả nghiêm trọng. (Nguồn ảnh: Reuters) Theo hãng thông tấn Reuters, ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hàng chục người mất tích do cháy rừng tại Australia. Giới chức Australia xác nhận, hơn 1.500 ngôi nhà đã bị phá hủy trong khi hàng trăm đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Bên cạnh những thiệt hại lớn về người và nhà cửa, gần nửa tỷ cá thể động vật thuộc các loài có vú, bò sát và chim đã chết trong đợt cháy rừng dữ dội ở Australia và con số này dự báo còn tăng lên. Tờ News cho biết, 1/3 đàn koala - biểu tượng quốc gia của Australia - đã chết và 1/3 nơi sinh sống của chúng bị tàn phá, kể từ khi cháy rừng bùng phát. Hình ảnh xác con koala, kangaroo và cừu la liệt lề đường ở Batlow, New South Wales, phần nào cho thấy sự mất mát khủng khiếp về đa dạng sinh học. Các chuyên gia cho biết, dù thoát khỏi biển lửa, những loài động vật này có thể bị đói, khát hoặc chết vì sốc nhiệt sau khi mất đi môi trường sống. Nhiệt độ cao kỷ lục và hạn hán kéo dài do biến đổi khí hậu khiến đám cháy ngày càng lan rộng. Chính phủ Australia đã phải điều động 3.000 quân dự bị, cùng với hơn 2.000 lính đang được triển khai tại các địa phương nhằm giúp người dân đối phó với cháy rừng và sơ tán đến nơi an toàn. “Không có thời gian để chúng ta nghỉ ngơi khi đang có hơn 130 đám cháy bùng phát trên toàn bang”, Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian phát biểu ngày 6/1. Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy ở Adelaide Hills, Australia, ngày 3/1. Thủ tướng Australia Scott Morrison thăm trang trại Wildflower đã bị thiêu rụi ở Sarsfield, Victoria, ngày 3/1. Người dân được sơ tán khỏi những khu vực bị ảnh hưởng bởi cháy rừng tại Mallacoota. Cảnh tan hoang sau đám cháy rừng ở Jenolan Caves, New South Wales, ngày 1/1. Chiếc ô tô bị thiêu rụi trong đám cháy Currowan ở Conjola Park, New South Wales, ngày 2/1. Mời độc giả xem them video về vụ cháy rừng tại Australia (Nguồn: AP)

