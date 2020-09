Hãi hùng sức tàn phá của bão Haishen tại Hàn Quốc

Bão Haishen đổ bộ vào Hàn Quốc ngày 7/9. Hãng Reuters đưa tin, hàng chục chuyến bay tại 7 sân bay, bao gồm sân bay quốc tế Jeju, đã bị hủy. (Nguồn ảnh: Reuters) Gió mạnh khiến nhiều cây cối cũng như đèn giao thông trong và xung quanh thành phố Busan bị bật gốc. Ngoài ra, hơn 1.600 người tại Hàn Quốc đã được sơ tán để đảm bảo an toàn và khoảng 20.000 hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện. Để ứng phó với bão Haishen, nhà chức trách Hàn Quốc kêu gọi triển khai các biện pháp an toàn để bảo vệ người dân, đặc biệt là các cư dân ở những vùng bờ biển, nhà gần sông và các khu vực dễ xảy ra lở đất. Trước đó, vào lúc 19 giờ tối 6/9, Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo lên cấp độ cao nhất, trước khi bão Haishen đổ bộ. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ thị chính phủ và và nhà chức trách các tỉnh hết sức đề phòng để ngăn chặn thiệt hại do bão gây ra. Con đường ngập nước ở Sokcho hôm 7/9 sau khi bão Haishen đổ bộ. Một con đường bị hư hại ở Ulsan, Hàn Quốc, do sức tàn phá của bão Haishen. Biển nước mênh mông tại một khu dân cư ở Gangneung ngày 7/9. Chiếc ô tô bị "chôn vùi" sau trận lở đất xảy ra tại Geoje hôm 7/9. Cuối tuần qua, bão Haishen, mang theo mưa lớn và gió mạnh, đã đổ bộ vào Nhật Bản. Tính đến sáng 7/9, ít nhất 40 người bị thương, hầu hết ở vùng Kyushu, do ảnh hưởng của bão. Trong khi đó, một vụ lở đất xảy ra tại Shiiba, tỉnh Miyazaki, đã khiến 4 người mất tích và một người bị thương. Được biết, hơn 8,59 triệu người ở Kyushu và các khu vực phía tây Nhật Bản đã được yêu cầu sơ tán để đảm bảo an toàn. Mời độc giả xem thêm video: Siêu bão Harvey đổ bộ vào Mỹ, người dân Texas đi tránh bão (Nguồn video: VTC1)

Bão Haishen đổ bộ vào Hàn Quốc ngày 7/9. Hãng Reuters đưa tin, hàng chục chuyến bay tại 7 sân bay, bao gồm sân bay quốc tế Jeju, đã bị hủy. (Nguồn ảnh: Reuters) Gió mạnh khiến nhiều cây cối cũng như đèn giao thông trong và xung quanh thành phố Busan bị bật gốc. Ngoài ra, hơn 1.600 người tại Hàn Quốc đã được sơ tán để đảm bảo an toàn và khoảng 20.000 hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện. Để ứng phó với bão Haishen, nhà chức trách Hàn Quốc kêu gọi triển khai các biện pháp an toàn để bảo vệ người dân, đặc biệt là các cư dân ở những vùng bờ biển, nhà gần sông và các khu vực dễ xảy ra lở đất. Trước đó, vào lúc 19 giờ tối 6/9, Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo lên cấp độ cao nhất, trước khi bão Haishen đổ bộ. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chỉ thị chính phủ và và nhà chức trách các tỉnh hết sức đề phòng để ngăn chặn thiệt hại do bão gây ra. Con đường ngập nước ở Sokcho hôm 7/9 sau khi bão Haishen đổ bộ. Một con đường bị hư hại ở Ulsan, Hàn Quốc, do sức tàn phá của bão Haishen . Biển nước mênh mông tại một khu dân cư ở Gangneung ngày 7/9. Chiếc ô tô bị "chôn vùi" sau trận lở đất xảy ra tại Geoje hôm 7/9. Cuối tuần qua, bão Haishen, mang theo mưa lớn và gió mạnh, đã đổ bộ vào Nhật Bản. Tính đến sáng 7/9, ít nhất 40 người bị thương, hầu hết ở vùng Kyushu, do ảnh hưởng của bão. Trong khi đó, một vụ lở đất xảy ra tại Shiiba, tỉnh Miyazaki, đã khiến 4 người mất tích và một người bị thương. Được biết, hơn 8,59 triệu người ở Kyushu và các khu vực phía tây Nhật Bản đã được yêu cầu sơ tán để đảm bảo an toàn.