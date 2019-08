Hãi hùng cảnh rừng Amazon cháy ngùn ngụt ở Brazil

Theo hãng thông tấn Reuters, số lượng đám cháy ở rừng Amazon tại Brazil đã đạt mức kỷ lục trong năm nay. Tổng cộng 72.843 đám cháy xảy ra ở Brazil trong năm 2019 và hơn một nửa trong số đó nằm ở vùng Amazon. (Nguồn ảnh: Reuters) Số liệu thống kê của chính phủ Brazil cho thấy, số vụ cháy rừng ở Amazon cho đến nay đã tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 22/8, lần đầu tiên Tổng thống Bolsonaro thừa nhận người nông dân có thể đã đốt rừng trái phép gây ra các vụ cháy. Trước đó, ông đổ lỗi cho các tổ chức phi chính phủ là thủ phạm gây cháy rừng. Các nhà môi trường học cũng cho rằng nguyên nhân cháy rừng Amazon chủ yếu là do ngày càng nhiều nông dân đốt rừng để lấy đất canh tác. Trên thực tế, người nông dân có thể đã nhận được sự "khuyến khích" nào đó từ chính sách môi trường của chính phủ ông Bolsonaro mới dẫn đến tình trạng hiện nay. Được biết, từ khi lên nắm quyền vào tháng 1/2019, ông Bolsonaro nhiều lần nói rằng Brazil nên mở cửa rừng Amazon cho các lợi ích kinh tế, cho phép các công ty khai khoáng, nông nghiệp và khai thác gỗ khai thác tài nguyên của khu rừng này. Trong khi đó, Tổng thống Bolsonaro nói rằng Brazil thiếu nguồn lực để kiểm soát đám cháy. Mặc dù vậy, ông đề nghị các nước "bên ngoài" không can thiệp vào. “Rừng Amazon rộng hơn cả Châu Âu. Làm sao bạn có thể chiến đấu với giặc lửa trên khu vực rộng như vậy? Chúng tôi không có đủ nguồn lực để làm điều đó”, ông Bolsonaro nói. “Thời tiết khô hanh, nóng và nhiều gió hơn. Tất cả những yếu tố này khiến cho đám cháy rừng càng lan rộng”, Bộ trưởng Môi trường Brazil Ricardo Salles nói thêm. Cũng trong ngày 22/8, các công tố viên Brazil cho biết sẽ mở cuộc điều tra về nạn đốt rừng gia tăng thời gian qua cũng như việc giám sát, thực thi bảo vệ rừng. Những cột khói mù mịt bốc lên từ khoảng rừng rậm Amazon gần Porto Velho, bang Rondonia, Brazil, ngày 21/8. Nông dân đốt rừng để lấy đất canh tác là nguyên nhân chính khiến cháy rừng lan rộng ở Amazon. Một khoảng rừng bị tàn phá gần Porto Velho, bang Rondonia nhìn từ trên cao. Giới chức Brazil vẫn chưa thể tìm cách dập tắt các đám cháy ở khu rừng rậm nhiệt đới Amazon. Khói mù mịt bốc lên từ một khoảng rừng ở Amazon gần Porto Velho ngày 21/8. Mời độc giả xem thêm video: Châu Âu mệt mỏi vì nắng nóng, cháy rừng (Nguồn: VTC14)

