Giai đoạn mới luận tội Tổng thống Trump: Những lời khai “chấn động” chính trường Mỹ

Sáng ngày 20/11, Đại sứ Mỹ tại EU Gordon Sondland (ảnh) đã ra làm chứng tại phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện liên quan đến cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump. Ảnh: CT. Trong phiên điều trần, Đại sứ Sondland khẳng định ông đã làm việc với ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, về vấn đề Ukraine "theo chỉ thị của ngài tổng thống". Ảnh: Slate. Theo Đại sứ Sondland, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho ông và những người khác hỗ trợ nhằm gây áp lực cho Ukraine điều tra một đối thủ chính trị của tổng thống. Ảnh: Reuters. Đại sứ Mỹ Sondland còn cho hay, nhiều nhân vật trong Nhà Trắng như Quyền Chánh văn phòng Mick Mulvaney, cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton,...đều có liên quan. Ảnh: US News. Có thể nói, đây là những lời khai quan trọng và "chấn động" nhất trong 4 phiên điều trần công khai trong cuộc điều tra luận tội tổng thống của Hạ viện Mỹ. Ảnh: Sky. Hôm 19/11, Trung tá Alexander Vindman (phải), chuyên gia hàng đầu về Ukraine tại Hội đồng An ninh quốc gia, và bà Jennifer Williams, Trợ lý của Phó Tổng thống Mike Pence, cũng đã làm chứng tại phiên điều trần luận tội công khai trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ. Ảnh: BB. Trong lời làm chứng, chuyên gia Alexander Vindman nói rằng ông không thể tin vào những gì đã nghe và cho rằng việc ông Trump yêu cầu Tổng thống Ukraine Zelensky thực hiện cuộc điều tra có lợi cho mình về mặt chính trị nhằm vào đối thủ thuộc Đảng Dân chủ - cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden - là không đúng đắn. Ảnh: BI. Còn bà Jennifer Williams cho rằng cuộc điện đàm giữa ông Trump với ông Zelensky là không bình thường và không phù hợp bởi vì “nó liên quan đến cuộc thảo luận về chính trị trong nước”. Ảnh: WSJ. "Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) của Nhà Trắng cho biết Quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney, trợ thủ của ông Trump, đã chỉ đạo dừng viện trợ quân sự với số tiền 391 triệu USD cho Ukraine", bà Jennifer Williams nói. Ảnh: ED. Trước đó, ngày 13/11, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ tổ chức phiên điều trần công khai đầu tiên liên quan tới cuộc điều tra luận tội ông Trump, kể từ khi Hạ viện thông qua nghị quyết cho phép việc này hôm 31/10. Ảnh: Reuters. Hai nhân chứng quan trọng tham gia điều trần ngày 13/11 là Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine William Taylor và Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và châu Á George Kent. Ảnh: Reuters. Tại phiên điều trần, Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine William Taylor khẳng định một nhân viên của ông vô tình nghe được cuộc điện thoại mà trong đó Tổng thống Trump yêu cầu Ukraine điều tra ông Biden. Ảnh: Reuters. Ông Taylor đề cập tới cuộc điện thoại giữa Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu (EU) Gordon Sondland và Tổng thống Trump, cũng như nhận định của ông Sondland khi cho biết Tổng thống Trump quan tâm tới việc điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden hơn vấn đề Ukraine. Ảnh: Reuters. Nhân chứng William Taylor cho biết thêm, ngoài kênh ngoại giao chính thức của Mỹ còn có một kênh không chính thức khác với sự tham gia của luật sư cá nhân của ông Trump là Rudy Juliani nhằm tác động tới chính sách của Mỹ với Ukraine. Ảnh: Reuters. Về phần mình, nhân chứng George Kent phủ nhận cáo buộc ông Biden đã can thiệp vào chính trị nội bộ của Ukraine nhằm trục lợi cho công ty của con trai. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump sẽ bị điều tra luận tội (Nguồn: VTV1)

