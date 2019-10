Điều tra luận tội, TT Trump đáp trả gay gắt thế nào?

Ngày 24/9, nữ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo cơ quan lập pháp này sẽ tiến hành một cuộc điều tra luận tội chính thức đối với Tổng thống Trump. Ảnh: NYP. Cuộc điều tra được tiến hành sau khi một nhân viên tình báo cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai ông này trong một cuộc điện đàm hồi tháng 7/2019. Ông Biden (phải) được xem là đối thủ nặng ký nhất của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. Ảnh: CNN. “Các hành động của Tổng thống cho đến giờ đã vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp, phản bội lời tuyên thệ nhậm chức, phản bội an ninh quốc gia và phản bội sự chính trực của cuộc bầu cử. Tổng thống phải chịu trách nhiệm. Không ai được đứng trên luật pháp cả”, bà Pelosi phát biểu. Ảnh: ST. Ngay lập tức, ông Trump bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định cuộc điện đàm hồi tháng 7 vừa qua giữa ông và nhà lãnh đạo Ukraine là “rất thân thiện, hoàn toàn phù hợp” và ông đã không gây bất cứ áp lực nào đối với Tổng thống Zelensky. Ảnh: CNN. “Một ngày quan trọng ở Liên Hợp Quốc, quá nhiều việc, quá nhiều thành công, còn phe Dân chủ lại cố tình làm hỏng với cuộc săn phù thủy rác rưởi. Quá tồi tệ cho đất nước”, ông Trump viết trên Twitter sau thông báo điều tra của Hạ viện. Ảnh: DL. Ngày 27/9, Tổng thống Trump cho rằng người tố giác ông là "một gián điệp" và có thể phạm tội phản quốc. Ảnh: BI. Hôm 28/9, với những ngôn từ mạnh mẽ nhất, Tổng thống Trump gọi cuộc điều tra này là “vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ”, đe dọa tới những lợi ích cốt lõi của người dân nước này. Ảnh: ABC News. “Những gì đang xảy ra là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Đảng Dân chủ muốn lấy đi súng của bạn, sự chăm sóc sức khỏe, phiếu bầu và sự tự do của bạn…Họ muốn lấy đi tất cả mọi thứ. Chúng tôi không bao giờ có thể để điều này xảy ra", nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố. Ảnh: The Nation. Tổng thống Trump tiếp tục chỉ trích cuộc điều tra nhằm vào ông, coi đó là chiêu bài của Đảng Dân chủ nhằm chiếm được lợi thế trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Ảnh: Politico. Ngày 29/9, Tổng thống Trump cho biết muốn gặp người tố giác ông về vụ bê bối liên quan đến cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 7/2019, đồng thời cảnh báo hậu quả to lớn. Ảnh: Ảnh: RG. “Giống như mọi người Mỹ, tôi xứng đáng được gặp người tố giác tôi, đặc biệt là khi người tố cáo này, được gọi là người thổi còi, đã mô tả cuộc trò chuyện hoàn hảo với một nhà lãnh đạo nước ngoài theo cách thiếu chính xác và dối trá”, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Twitter. Ảnh: TBT. Ngày 30/9, Tổng thống Trump chỉ trích Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff, cho rằng nghị sĩ này nên bị bắt giữ vì tội phản quốc. Trước đó, ông Trump đã kêu gọi ông Adam Schiff từ chức vì "bôi nhọ" danh dự của tổng thống. Ảnh: Wrap. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Trump bị điều tra luận tội (Nguồn: VTV1)

