Gay cấn cuộc vây bắt chỉ huy IS tại Deir Ezzor

Theo South Front, lực lượng SDF và liên quân Mỹ đã tiến hành chiến dịch truy bắt một chỉ huy IS được cho là đang trốn trong một ngôi nhà ở thị trấn al-Tukihi, phía đông nam Deir Ezzor, ngày 16/7. Ảnh: Sputnik. Sau cuộc giao tranh ác liệt, tên chỉ huy IS đã bị tiêu diệt. Song, lực lượng SDF và liên quân Mỹ cũng hứng chịu thương vong. Hãng Amaq của phiến quân IS đã xác nhận thông tin này. Ảnh: ANHA. "Chỉ huy IS đã bỏ mạng sau khi từ chối đầu hàng. Ngôi nhà này bị liên quân quốc tế ném bom. Một số binh sĩ liên quân Mỹ và thành viên SDF cũng thương vong trong cuộc đụng độ", hãng Amaq đưa tin. Ảnh: AMN. Nguồn tin địa phương cho biết thêm, cuộc không kích đã khiến ít nhất 5 dân thường thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận. Ảnh: SF. Đây là cuộc tấn công mới nhất trong chiến dịch chống khủng bố do lực lượng SDF và liên quân Mỹ tiến hành ở khu vực Đông Bắc Syria. Tuần trước, "Bộ trưởng dầu mỏ IS" Thabit Sobhi Fahd Al-Ahmad đã bị tiêu diệt trong chiến dịch tương tự của SDF ở Đông Deir Ezzor. Ảnh: UP. Trong diễn biến liên quan, các tay súng IS đã tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhất từ đầu năm tới nay nhằm vào các căn cứ của lực lượng SDF tại mỏ dầu Al-Omar, Deir Ezzor. Ảnh: Kurdistan24. "Giao tranh ác liệt đã diễn ra gần mỏ dầu al-Omar, gây nhiều thương vong cho tất cả các bên", Cơ quan Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) dẫn nguồn tin địa phương ngày 17/7. Ảnh: AMN. Hội đồng quân sự Deir Ezzor cho biết thêm, về phía lực lượng SDF, có ít nhất 4 chiến binh thiệt mạng và một số người khác bị thương. Ảnh: ANF. Mời độc giả xem thêm video cuộc săn lùng phiến quân IS tại Raqqa (Nguồn: Youtube)

