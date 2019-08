Đột nhập vùng đất Kashmir giữa căng thẳng Ấn Độ-Pakistan bùng phát

Theo hãng thông tấn Reuters, hàng nghìn binh sĩ Ấn Độ đã được triển khai để đối phó với cuộc biểu tình bùng phát tại vùng đất Kashmir ngày 7/8. (Nguồn ảnh: Reuters)



Được biết, căng thẳng Ấn Độ-Pakistan tái bùng phát sau khi Hạ viện Ấn Độ hôm 6/8 thông qua dự luật hủy bỏ quy chế tự trị đối với vùng đất Kashmir hiện do New Delhi kiểm soát. Theo đó, bang Jammu và Kashmir sẽ bị tách thành hai khu vực khác nhau, gồm Jammu - Kashmir và Ladakh.



“Chính phủ liên bang sẽ bãi bỏ Điều 370 trong Hiến pháp về việc trao quyền tự trị đặc biệt cho Kashmir và Jammu, theo đúng Sắc lệnh đã được Tổng thống ký bãi bỏ trước đó và có hiệu lực ngay lập tức. Toàn bộ Hiến pháp của Ấn Độ sẽ được áp dụng đối với hai khu vực trên”, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah tuyên bố.



Tuyên bố trên được đưa ra vài giờ sau khi nhà chức trách khu vực Kashmir ban bố các biện pháp siết chặt an ninh, hạn chế các hoạt động công cộng tại vùng lãnh thổ tranh chấp này. Các lãnh đạo chính trị ở Kashmir cảnh báo quyết định bãi bỏ điều khoản trên của Ấn Độ sẽ gây nên sự bất ổn trên diện rộng.



Đáp trả động thái của Ấn Độ, Chính phủ Pakistan đã tuyên bố trục xuất đại diện ngoại giao Ấn Độ tại nước này, đồng thời triệu hồi đại sứ từ New Delhi về nước cũng như ngừng giao thương với Ấn Độ,... Ảnh: Một người đàn ông tham gia cuộc biểu tình ở thủ đô New Delhi.



Được biết, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ phủ Srinagar của bang Jammu và Kashmir, sau quyết định của Ấn Độ về Kashmir.



Một vài thanh niên ngồi trước cửa hàng đang đóng cửa ở Srinagar ngày 6/8 trong bối cảnh căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan tái bùng phát.



Những người dân đến từ nhiều vùng đất ở Ấn Độ chờ lên xe để rời khỏi Srinagar hôm 6/8.



Mọi người tập trung tại một địa điểm ở Lahore, Pakistan, và hô vang khẩu hiệu bày tỏ sự đoàn kết với người dân Kashmir ngày 6/8.



Cuộc biểu tình phản đối việc Ấn Độ hủy bỏ quy chế tự trị đối với vùng đất Kashmir, diễn ra tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ.



Đường phố ở Srinagar khá vắng vẻ hôm 5/8. Mời độc giả xem thêm video: Doanh trại quân đội Ấn Độ ở Kashmir bị tấn công (Nguồn: VTC14)

