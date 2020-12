Điều ít biết về thông gia của Tổng thống Trump vừa được ân xá

Trong danh sách những người được Tổng thống Mỹ ân xá hôm 23/12 có thông gia của ông Trump là Charles Kushner (phải) - bố ruột của Jared Kushner. Ảnh: Getty. Việc ông Trump ân xá cho thông gia đã được dự báo từ trước. Theo CNN, ông Charles Kushner, cha chồng của Ivanka - con gái ông Trump, từng bị truy tố tại bang New Jersey vào đầu những năm 2000 vì tội trốn thuế, giả mạo nhân chứng và đóng góp cho chiến dịch bất hợp pháp. Ông đã nhận 16 tội danh trốn thuế, một tội danh trả đũa nhân chứng liên bang và tội nói dối Ủy ban Bầu cử Liên bang. Ảnh: Ông Charles và con trai Jared Kushner. Ảnh: FNT. Ông Charles Kushner sinh ngày 16/5/1954, lớn lên ở thành phố Elizabeth, New Jersey, Mỹ. Ông tốt nghiệp trường Luật thuộc Đại học Hofstra vào năm 1979. Ảnh: AP. Năm 1985, Charles Kushner bắt đầu quản lý danh mục 4.000 căn hộ của cha ông ở New Jersey. Sau đó, ông thành lập doanh nghiệp bất động sản Kushner Companies có trụ sở tại Florham Park, New Jersey, và trở thành chủ tịch tập đoàn này. Ảnh: Ông Charles và con trai, Jared. Ảnh: Bloomberg. Năm 1999, Charles Kushner giành được giải thưởng Doanh nhân của năm Ernst & Young New Jersey. Vào thời điểm đó, doanh nghiệp bất động sản Kushner Companies sở hữu tới hơn 10.000 căn hộ chung cư và một ngân hàng cộng đồng,...Ảnh: NYDN. Hồi năm 2005, doanh nhân Charles Kushner bị kết án trốn thuế, quyên góp chính trị bất hợp pháp,... và phải ngồi tù hai năm. Ảnh: Alchetron. Sau khi được ra tù vào ngày 25/8/2006, Charles Kushner chuyển hoạt động kinh doanh từ New Jersey sang thành phố New York. Ảnh: NJ. Đầu năm 2007, Kushner Companies đã mua tòa nhà 666 Fifth Avenue ở Manhattan với giá 1,8 tỷ USD. Vào tháng 8/2018, Brookfield Properties đã ký hợp đồng thuê tòa nhà này 99 năm, trả 1,286 tỷ USD và có toàn quyền sử dụng tòa nhà. Ảnh: RD. Tính đến cuối năm 2016, Charles Kushner và gia đình được ước tính có tài sản ròng là 1,8 tỷ USD. Ảnh: RD. Trước đây, nhà phát triển bất động sản Charles Kushner từng là người đóng góp lớn cho Đảng Dân chủ. Ông cũng quyên góp cho nhiều trường học, trong đó có Đại học Harvard. Kushner Hall là một tòa nhà được đặt theo tên ông trong khuôn viên Đại học Hofstra. Ảnh: T&C. Vào tháng 8/2015, Charles Kushner đã quyên góp 100.000 USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống 2016 "Make America Great Again" của ông Donald Trump (ảnh), ứng viên của Đảng Cộng hòa. Charles và vợ cũng đã chủ trì một bữa tiệc mừng cho ông Trump tại biệt thự ven biển Jersey Shore của họ ở Long Branch. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân mắc COVID-19 (Nguồn video: VTV)

Trong danh sách những người được Tổng thống Mỹ ân xá hôm 23/12 có thông gia của ông Trump là Charles Kushner (phải) - bố ruột của Jared Kushner. Ảnh: Getty. Việc ông Trump ân xá cho thông gia đã được dự báo từ trước. Theo CNN, ông Charles Kushner, cha chồng của Ivanka - con gái ông Trump, từng bị truy tố tại bang New Jersey vào đầu những năm 2000 vì tội trốn thuế, giả mạo nhân chứng và đóng góp cho chiến dịch bất hợp pháp. Ông đã nhận 16 tội danh trốn thuế, một tội danh trả đũa nhân chứng liên bang và tội nói dối Ủy ban Bầu cử Liên bang. Ảnh: Ông Charles và con trai Jared Kushner. Ảnh: FNT. Ông Charles Kushner sinh ngày 16/5/1954, lớn lên ở thành phố Elizabeth, New Jersey, Mỹ. Ông tốt nghiệp trường Luật thuộc Đại học Hofstra vào năm 1979. Ảnh: AP. Năm 1985, Charles Kushner bắt đầu quản lý danh mục 4.000 căn hộ của cha ông ở New Jersey. Sau đó, ông thành lập doanh nghiệp bất động sản Kushner Companies có trụ sở tại Florham Park, New Jersey, và trở thành chủ tịch tập đoàn này. Ảnh: Ông Charles và con trai, Jared. Ảnh: Bloomberg. Năm 1999, Charles Kushner giành được giải thưởng Doanh nhân của năm Ernst & Young New Jersey. Vào thời điểm đó, doanh nghiệp bất động sản Kushner Companies sở hữu tới hơn 10.000 căn hộ chung cư và một ngân hàng cộng đồng,...Ảnh: NYDN. Hồi năm 2005, doanh nhân Charles Kushner bị kết án trốn thuế, quyên góp chính trị bất hợp pháp,... và phải ngồi tù hai năm. Ảnh: Alchetron. Sau khi được ra tù vào ngày 25/8/2006, Charles Kushner chuyển hoạt động kinh doanh từ New Jersey sang thành phố New York. Ảnh: NJ. Đầu năm 2007, Kushner Companies đã mua tòa nhà 666 Fifth Avenue ở Manhattan với giá 1,8 tỷ USD. Vào tháng 8/2018, Brookfield Properties đã ký hợp đồng thuê tòa nhà này 99 năm, trả 1,286 tỷ USD và có toàn quyền sử dụng tòa nhà. Ảnh: RD. Tính đến cuối năm 2016, Charles Kushner và gia đình được ước tính có tài sản ròng là 1,8 tỷ USD. Ảnh: RD. Trước đây, nhà phát triển bất động sản Charles Kushner từng là người đóng góp lớn cho Đảng Dân chủ. Ông cũng quyên góp cho nhiều trường học, trong đó có Đại học Harvard. Kushner Hall là một tòa nhà được đặt theo tên ông trong khuôn viên Đại học Hofstra. Ảnh: T&C. Vào tháng 8/2015, Charles Kushner đã quyên góp 100.000 USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống 2016 "Make America Great Again" của ông Donald Trump (ảnh), ứng viên của Đảng Cộng hòa. Charles và vợ cũng đã chủ trì một bữa tiệc mừng cho ông Trump tại biệt thự ven biển Jersey Shore của họ ở Long Branch. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân mắc COVID-19 (Nguồn video: VTV)