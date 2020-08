Điều ít biết về phu nhân của ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden

Bà Jill Biden, phu nhân của ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden, sinh ngày 3/6/1951 tại Hammonton, New Jersey, và lớn lên ở Willow Grove, Pennsylvania. Ảnh: AP. Bà bắt đầu đi làm thêm từ năm 15 tuổi, trong đó có việc làm nhân viên phục vụ bàn ở Jersey Shore. Từ nhỏ, bà Jill Biden đã mong muốn sẽ tạo dựng sự nghiệp riêng. Ảnh: Getty. Phu nhân của ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Delaware, nhận bằng Thạc sĩ của Đại học West Chester và Đại học Villanova, và bằng Tiến sĩ của Đại học Delaware. Ảnh: WT. Bà từng giảng dạy môn Tiếng Anh ở trường trung học trong 13 năm, và dạy trẻ em khuyết tật về cảm xúc tại một bệnh viện tâm lý. Từ năm 1993 đến năm 2008, bà giảng dạy môn Tiếng Anh và hướng dẫn viết tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cộng đồng Delaware. Ảnh: CNBC. Bà đã sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Biden Breast Health Initiative, đồng sáng lập chương trình Book Buddies, đồng sáng lập Quỹ Biden Foundation, hoạt động trong Delaware Boots on the Ground, và cũng là đồng sáng lập Joining Forces cùng với bà Michelle Obama. Bà Jill kết hôn với ông Joe Biden năm 1977, hơn 4 năm sau khi người vợ đầu của ông Biden qua đời trong một tai nạn xe hơi. Bà đã giúp ông nuôi dạy các con trai, Beau và Hunter (hai người con của ông Biden với người vợ đầu), và hạ sinh cô con gái Ashley Blazer vào năm 1981. Ảnh: NYT. Khi ông Joe Biden đắc cử Phó Tổng thống Mỹ vào năm 2008, bà Jill trở thành Đệ nhị phu nhân Mỹ. Ảnh: People. Trong khoảng thời gian làm Đệ nhị phu nhân Mỹ (2009-2017), bà Jill Biden vẫn tiếp tục giảng dạy tại một trường đại học cộng đồng. Ảnh: Reuters. Có thể nói, bà Jill đóng vai trò là một trong những "cố vấn chính trị" có tiếng nói nhất trên con đường sự nghiệp của chồng. Bà luôn "sát cánh" bên chồng kể từ khi ông Biden bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử vào Nhà Trắng 2020. Ảnh: Reuters. Trong tháng qua, bà Jill xuất hiện tại hầu hết mọi sự kiện vận động của ông Biden. Ảnh: Reuters. Bà Jill từng nói bà vẫn có kế hoạch tiếp tục đi dạy học nếu trở thành Đệ nhất phu nhân Mỹ. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 (Nguồn video: VTC1)

