Điều ít biết về nữ Bộ trưởng Anh vừa từ chức vì Brexit

Ngày 7/9, Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí Anh Amber Rudd đã từ bỏ các chức vụ trong chính phủ và Đảng Bảo thủ cầm quyền với lý do bà không tin tưởng vào những cam kết của Thủ tướng Boris Johnson trong việc đạt được một thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề Brexit. Ảnh: DE. Trong thư từ chức gửi Thủ tướng Johnson, nữ Bộ trưởng Anh Amber Rudd cho rằng Chính phủ hiện không theo đuổi một thỏa thuận với EU mà đang chuẩn bị cho trường hợp Brexit không thỏa thuận. Ảnh: Reuters. Quyết định từ chức của bà Rudd cũng nhằm phản đối việc Thủ tướng Johnson khai trừ 21 nghị sĩ Đảng Bảo thủ sau khi những người này không bỏ phiếu ủng hộ Chính phủ Anh trong vấn đề Brexit. Ảnh: PA. Bà Rudd sinh ngày 1/8/1963 tại Marylebone, London, Anh. Bà từng theo học ngành Lịch sử tại Đại học Edinburgh. Sau khi tốt nghiệp, bà làm việc cho ngân hàng J.P. Morgan & Co. Ảnh: DE. Vào tháng 1/1988, ở tuổi 24, bà Rudd trở thành giám đốc của công ty đầu tư Lawnstone. Ngoài ra, bà cũng từng làm ở vị trí quản lý tại nhiều công ty khác nhau. Ảnh: Getty. Năm 2010, bà Rudd lần đầu tiên được bầu vào Hạ viện sau khi đánh bại nghị sĩ Michael Foster. Ảnh: EPA. Sau cuộc tổng tuyển cử năm 2015, bà Rudd được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Năng lượng, giữ chức vụ này cho tới tháng 7/2016. Ảnh: Flickr. Từ tháng 7/2016 đến tháng 4/2018, bà Rudd giữ chức Bộ trưởng Nội vụ dưới thời Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Getty. Ngày 16/11/2018, bà Rudd đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Hưu trí và Việc Làm sau khi người tiền nhiệm Esther McVey từ chức. Ảnh: NDTV. Được biết, trước cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016, nữ Bộ trưởng Anh Amber Rudd đã lên tiếng ủng hộ việc Anh ở lại Liên minh Châu Âu (EU). Ảnh: NV. Về đời tư, bà Rudd kết hôn với nhà văn A.A. Gill vào năm 1990 và họ có hai người con. Tuy nhiên, cặp đôi "đường ai nấy đi" sau 5 năm chung sống. Ảnh: Metro. Mời độc giả xem thêm video về Thủ tướng Anh Boris Johnson (Nguồn: The Guardian)

