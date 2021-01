Điều ít biết về “người hùng” chống dịch của nước Mỹ

Bác sĩ Anthony Fauci đã trở thành đại diện chống dịch Covid-19 ở Mỹ, được người dân nước này tin tưởng. "Nếu chúng ta muốn vượt qua nó (đại dịch), chúng ta phải đoàn kết cả nước với nhau", ông Fauci từng nói. Ảnh: Reuters. Ông Anthony Fauci sinh ngày 24/12/1940 tại Brooklyn, New York, Mỹ. Cha ông là một dược sĩ. Ảnh: Reuters. Anthony Fauci "bắt đầu đi đưa thuốc từ lúc đủ tuổi được đi xe máy", theo chia sẻ với tạp chí Holy Cross hồi năm 2002. Ảnh: Reuters. Năm 1966, ông Fauci tốt nghiệp thủ khoa Trường y Weill thuộc Đại học Cornell. Năm 1968, ông về làm việc tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ và bắt đầu sự nghiệp với các bệnh miễn dịch. Ảnh: Reuters. Năm 1984, ông trở thành Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Mỹ (NIAID), chức vụ mà ông vẫn giữ đến năm 2020. Ảnh: CNBC. Bác sĩ Fauci đã gắn bó và đạt rất nhiều thành tựu nghiên cứu cho ngành dịch tễ học của nước Mỹ. Năm 2008, ông được trao tặng Huân chương tự do của tổng thống vì những đóng góp quan trọng trong công cuộc chống dịch bệnh HIV/AIDS. Ảnh: Reuters. Trong suốt 4 thập kỷ qua, bác sĩ Fauci cho thấy ông là một người phát ngôn, quan chức chính phủ, bác sĩ và nhà khoa học xuất chúng. Ông xứng đáng là "người hùng" chống dịch của nước Mỹ. Ảnh: FT. Tờ New York Times gọi Fauci là "chuyên gia hàng đầu của nước Mỹ về các bệnh truyền nhiễm". Ảnh: Reuters. Ông đã được Tạp chí Time vinh danh là người bảo vệ của năm 2020. Nhiều khả năng ông Fauci tiếp tục dẫn dắt nước Mỹ trong cuộc chiến chống Covid-19 năm 2021. Ảnh: Reuters. Theo đài CNBC, trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, ông Fauci đã làm việc từ 19 đến 20 giờ mỗi ngày. Mời độc giả xem thêm video: Phố New York mùa COVID-19 (Nguồn video: VTV)

