Ảnh: Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden được tiêm vắc xin phòng COVID-19

Theo AP, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã tiêm liều vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên tại Bệnh viện Christiana ở Newark, bang Delaware, hôm 21/12. Được biết, đây là vắc xin do Pfizer - BioNTech sản xuất. (Nguồn ảnh: AP/Reuters) “Tôi làm điều này để cho thấy rằng mọi người nên chuẩn bị sẵn sàng để tiêm vắc xin. Không có gì phải lo lắng cả”, ông Biden nói. Điều dưỡng cấp cao Tabe Masa, nhân viên bệnh viện, là người trực tiếp tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho Tổng thống đắc cử Mỹ. Theo nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden, Đệ nhất phu nhân tương lai Jill Biden cũng đã tiêm vắc xin COVID-19 cùng ngày. Phó Tổng thống đắc cử Mỹ Kamala Harris và chồng Doug Emhoff dự kiến tiêm trong tuần tới. Hiện chưa rõ khi nào ông Biden sẽ tiêm liều vắc xin thứ hai. Được biết, vắc xin phòng COVID-19 do Pfizer - BioNTech sản xuất cần tiêm 2 liều và mũi tiêm thứ 2 cách mũi tiêm thứ nhất vài tuần để có thể đạt công hiệu tới 98%. Trước đó, vào ngày 18/12, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (ảnh), lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell cùng nhiều chính khách khác cũng đã công khai tiêm vắc xin phòng COVID-19. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence được tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Nhà Trắng ở Washington hôm 18/12. Tổng y sĩ Mỹ Jerome Adams được tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Nhà Trắng hôm 18/12. Y tá Nikki Galanakis, 28 tuổi, được tiêm vắc xin tại Bệnh viện Cộng đồng Martin Luther King Jr, Nam Los Angeles, California, ngày 17/12. Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại bệnh viện Jackson ở Miami, bang Florida, ngày 15/12. Bác sĩ Luisa Vera vui mừng sau khi được tiêm vắc xin do Pfizer-BioNTech sản xuất, tại Bệnh viện Đại học Indiana ở Indianapolis, Indiana, ngày 16/12. Sandra Lindsay, nữ y tá Khoa Chăm sóc tích cực tại Trung tâm Y tế Jewish Long Island (New York), là người đầu tiên tại Mỹ được tiêm mũi vắc xin phòng COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech. Mời độc giả xem video: Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden được tiêm vắc xin phòng COVID-19 (Nguồn video: AP)

