Điều ít biết về cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ vừa đến Việt Nam

Ngày 9/12, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama, đại diện tổ chức Girls Opportunity Alliance, đã có chuyến thăm Trường Trung học Phổ thông Cần Giuộc, tỉnh Long An (Việt Nam). Được biết, Girls Opportunity Alliance là sáng kiến của Obama Foundation nhằm hỗ trợ trẻ em gái vị thanh niên trên khắp thế giới. Ảnh: EPA. Tại Việt Nam, Girls Opportunity Alliance đang hợp tác cùng tổ chức phi lợi nhuận Room to Read nhằm thúc đẩy bình đẳng giới thông qua giáo dục. Ảnh: EPA. Trong chuyến thăm trường THPT Cần Giuộc, bà Obama cùng phái đoàn đã giao lưu với những cựu thành viên của chương trình hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh, gặp gỡ đại diện nhiều tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực giáo dục cho trẻ em gái (tại Việt Nam). Bà cũng chia sẻ, trò chuyện với các nữ sinh và dự lớp kỹ năng sống do Room to Read điều phối tại Long An. Ảnh: AP. "Tôi mong được giúp sức cho tổ chức giáo dục ở địa phương, nơi hiểu rõ nhất thách thức mà các em đang phải đối mặt là gì. Chúng ta sẽ cùng đưa ra giải pháp khả thi, lâu dài và bền vững nhất", bà Obama nói. Ảnh: Getty. Sau khi rời khỏi Việt Nam, bà Michelle và chồng, cựu Tổng thống Obama, sẽ tới Malaysia để dự sự kiện, trong đó bà dự định chia sẻ những trải nghiệm từ chuyến ghé thăm Việt Nam cũng như tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ em gái vị thành niên trên toàn cầu. Ảnh: Getty. Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama sinh ngày 17/1/1964 tại thành phố Chicago, bang Illinois. Ảnh: LAT. Sau khi tốt nghiệp trường Trung học Whitney Young năm 1981, bà Michelle theo học chuyên ngành Xã hội học tại Đại học Princeton. Năm 1985, bà tốt nghiệp với văn bằng cử nhân hạng giỏi. Tiếp đến, năm 1988, Michelle lấy bằng Tiến sĩ Luật tại Đại học Harvard. Ảnh: Independent. Ra trường, bà Michelle làm việc cho công ty luật Sidley Austin trong lĩnh vực tiếp thị và quyền sở hữu trí tuệ. Ảnh: RF. Bà Michelle từng đảm nhiệm một số nhiệm vụ về lĩnh vực công của chính quyền thành phố Chicago trong cương vị phụ tá Thị trưởng và Phụ tá Ủy viên Quy hoạch và Phát triển. Ảnh: ES. Đến năm 1993, bà trở thành giám đốc điều hành văn phòng Chicago của Public Allies, một tổ chức phi lợi nhuận chủ trương khuyến khích giới trẻ tham gia các hoạt động xã hội do các cơ quan chính phủ hoặc các nhóm thiện nguyện điều hành. Ảnh: VC. Năm 2002, bà trở thành giám đốc điều hành các vấn đề cộng đồng cho các Bệnh viện Đại học Chicago. Đến tháng 5/2005, bà Michelle được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Chủ tịch đặc trách Đối ngoại và các Vấn đề Cộng đồng. Ảnh: Glamour. Tháng 5/2006, Tạp chí Essence đưa bà Michelle vào danh sách "25 phụ nữ có nhiều ảnh hưởng nhất thế giới". Ảnh: IBT. Mời độc giả xem thêm video về cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama

