Dịch COVID-19 hoành hành, bao nhiêu quan chức Nga đã mắc bệnh?

Thủ tướng Mikhail Mishustin ngày 30/4 đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông dương tính với COVID-19. Ông Mishustin trở thành quan chức cấp cao đầu tiên trong chính phủ Nga nhiễm virus corona chủng mới. Ảnh: Reuters. "Trước tình hình hiện nay, tôi muốn kêu gọi tất cả người dân hãy ở nhà và tuân thủ mọi quy định an toàn để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh", Thủ tướng Nga nói. Ảnh: Sputnik. Trong thời gian ông Mishustin cách ly và điều trị, Phó Thủ tướng thứ nhất Andrey Belousov (ảnh) được chỉ định làm Thủ tướng tạm quyền, thay ông Mishustin xử lý các công việc. Bộ trưởng Xây dựng và Nhà ở Nga Vladimir Yakushev (ảnh) phải nhập viện vì mắc COVID-19 chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin công bố dương tính với virus SARS-CoV-2. Ảnh: RIA. "Tôi sẽ được điều trị dưới sự theo dõi của các bác sĩ tại một trong các bệnh viện của thành phố. Tôi sẽ giữ liên lạc", Bộ trưởng Yakushev nói. Ảnh: TASS. Được biết, ông Nikita Stasishin, một trong các thứ trưởng, sẽ đảm nhận công việc trong thời gian Bộ trưởng Yakushev điều trị COVID-19. Ảnh: AN. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ bộ phận báo chí của Bộ Xây dựng Nga cho biết thêm, không chỉ ông Vladimir Yakushev mà cấp phó của ông là Thứ trưởng Dmitry Volkov cũng mắc COVID-19. Ảnh: Getty. Bộ trưởng Văn hóa Nga Olga Lyubimova là thành viên thứ ba trong nội các Nga nhiễm virus SARS-CoV-2. Ảnh: YN. Theo thư ký báo chí Anna Usacheva ngày 6/5, bà Lyubimova, 39 tuổi, có triệu chứng nhẹ và đang tự cách ly ở nhà. Tuy nhiên, bà sẽ tiếp tục làm việc từ xa, tiến hành các cuộc họp trực tuyến. Ảnh: MT. Được biết, bà Lyubimova từng là nhà báo và nhà làm phim tài liệu. Bà được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Văn hóa Nga hồi tháng 1/2020 và là một trong những người trẻ nhất nội các Nga. Ảnh: Getty. Nga hiện là vùng dịch lớn thứ 5 thế giới, với hơn 177.000 ca mắc COVID-19, tính đến ngày 7/5. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong của Nga vẫn thấp hơn nhiều so với các nước đứng đầu về ca nhiễm COVID-19. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ủng hộ ý tưởng dần nới lỏng phong tỏa từ ngày 12/5 do Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đề xuất. Ảnh: PE.

