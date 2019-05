Dân Ấn Độ ăn mừng chiến thắng lịch sử của Thủ tướng Modi

Theo số liệu chính thức từ Ủy ban Bầu cử Ấn Độ ngày 23/5, Đảng BJP của Thủ tướng Modi đã giành ít nhất 300 ghế trong tổng số 542 ghế tại Hạ viện, vượt xa vượt xa con số 272 ghế cần thiết để nắm quyền kiểm soát. Được biết, đây là chiến thắng áp đảo nhất của một đảng phái Ấn Độ trong hơn 30 năm qua. (Nguồn ảnh: Reuters). Liên minh Dân chủ Quốc gia (NDA) cầm quyền do BJP lãnh đạo giành chiến thắng với 347 ghế tại Hạ viện. Chiến thắng này giúp ông Modi tiếp tục nhiệm kỳ Thủ tướng và thúc đẩy các chính sách cải cách kinh tế như chống thất nghiệp và cải thiện đời sống cho người dân. Cuộc tổng tuyển cử Ấn Độ năm nay bắt đầu từ ngày 11/4 đến 19/5, diễn ra theo 7 giai đoạn và có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt mức cao kỷ lục 67,11%. Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj, một thành viên cấp cao của BJP, viết trên mạng xã hội Twitter rằng kết quả bầu cử là một "chiến thắng vĩ đại" dành cho BJP. Đông đảo người dân Ấn Độ ủng hộ Thủ tướng Modi và đảng BJP đã đổ ra đường phố ăn mừng sau khi biết kết quả bầu cử ban đầu.Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) giơ tay biểu tượng chiến thắng tại thủ đô New Delhi. Chủ tịch BJP Amid Shah trên đường tới trụ sở của đảng này sau khi biết kết quả bầu cử ở thủ đô New Delhi. Những người ủng hộ Đảng BJP ăn mừng trên đường phố Chandigarh. Mọi người đổ ra đường phố New Delhi chúc mừng chiến thắng lịch sử của Đảng BJP và Thủ tướng Modi. Những người ủng hộ BJP ăn mừng ở Gandhinagar ngày 23/5. Hai broker (nhân viên môi giới chứng khoán) tại một công ty chứng khoán ở Mumbai vui mừng trước kết quả của cuộc tổng tuyển cử Ấn Độ. Mong muốn hàng đầu của cử tri đối với ông Modi hiện nay là giải quyết tình trạng thất nghiệp, xử lý vấn nạn môi trường cũng như cải thiện cơ sở hạ tầng. Đám đông tập trung bên ngoài một văn phòng của đảng BJP ở Gandhinagar để chúc mừng chiến thắng ngày 23/5. Mời độc giả xem thêm video về cuộc tổng tuyển cử Ấn Độ (Nguồn: BBC)

