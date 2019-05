Chân dung Thủ tướng trẻ nhất thế giới của Áo vừa bị “phế truất”

Ngày 27/5, nhiều tờ báo, hãng truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Thủ tướng Áo Sebastian Kurz, vị nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới, đã bị mất chức sau khi không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này. Ảnh: The Times. Được biết, đa số nghị sĩ Quốc hội Áo đã bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Kurz. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài ngày sau khi Phó Thủ tướng Heinz-Christian Strache xin từ chức vì xuất hiện video cho thấy ông Strache trao đổi với với một đối tác, được cho là người Nga, để đổi lấy sự ủng hộ trong bầu cử Quốc hội Áo năm 2017. Ảnh: EPA. Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen sẽ chỉ định Thủ tướng mới để thành lập chính phủ được sự ủng hộ từ Quốc hội, cho tới khi cuộc bầu cử mới dự kiễn diễn ra vào tháng 9/2019. Ảnh: The Atlantic. Dù buộc phải từ chức trước khi nhiệm kỳ kết thúc, nhưng sự nghiệp chính trị của ông Sebastian Kurz, 32 tuổi, vẫn khiến nhiều người phải nể phục. Ảnh: FB. Ông Sebastian Kurz sinh ngày 27/8/1986, tại quận Meidling, thủ đô Vienna. Ông quan tâm đến chính trị ngay khi còn học phổ thông. Ảnh: Washington Post. Năm 2011, Kurz quyết định ngừng việc học ngành Luật tại Đại học Vienna sau 7 năm để theo đuổi sự nghiệp chính trị. Ảnh: Haaretz. Năm 2013, ở tuổi 27, Sebastian Kurz trở thành Ngoại trưởng Áo và là người trẻ tuổi nhất nắm giữ chức vụ quan trọng nhất của Bộ Ngoại giao nước này. Ảnh: CNBC. Ông Sebastian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu từ tháng 1/2017 đến nay. Vào tháng 5/2017, ông được bầu làm Chủ tịch của Đảng Nhân dân Áo (OVP). Ảnh: IE. Ngày 15/10/2017, Đảng OVP giành thắng lợi với hơn 31% số phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử, đồng nghĩa với việc, Ngoại trưởng Sebastian Kurz trở thành Thủ tướng Áo. Ảnh: INN. Và ông Sebastian Kurz trở thành nhà lãnh đạo trẻ nhất thế giới được bầu làm Thủ tướng. Ảnh: Bloomberg. Ngoài sự nghiệp chính trị đáng nể, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz còn gây ấn tượng đặc biệt bởi vẻ ngoài điển trai của mình. Ảnh: EPA. Mời độc giả xem thêm về Thủ tướng Áo Sebastian Kurz (Nguồn: Youtube)

Ngày 27/5, nhiều tờ báo, hãng truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Thủ tướng Áo Sebastian Kurz, vị nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới, đã bị mất chức sau khi không vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nước này. Ảnh: The Times. Được biết, đa số nghị sĩ Quốc hội Áo đã bỏ phiếu bất tín nhiệm với Thủ tướng Kurz. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài ngày sau khi Phó Thủ tướng Heinz-Christian Strache xin từ chức vì xuất hiện video cho thấy ông Strache trao đổi với với một đối tác, được cho là người Nga, để đổi lấy sự ủng hộ trong bầu cử Quốc hội Áo năm 2017. Ảnh: EPA. Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen sẽ chỉ định Thủ tướng mới để thành lập chính phủ được sự ủng hộ từ Quốc hội, cho tới khi cuộc bầu cử mới dự kiễn diễn ra vào tháng 9/2019. Ảnh: The Atlantic. Dù buộc phải từ chức trước khi nhiệm kỳ kết thúc, nhưng sự nghiệp chính trị của ông Sebastian Kurz , 32 tuổi, vẫn khiến nhiều người phải nể phục. Ảnh: FB. Ông Sebastian Kurz sinh ngày 27/8/1986, tại quận Meidling, thủ đô Vienna. Ông quan tâm đến chính trị ngay khi còn học phổ thông. Ảnh: Washington Post. Năm 2011, Kurz quyết định ngừng việc học ngành Luật tại Đại học Vienna sau 7 năm để theo đuổi sự nghiệp chính trị. Ảnh: Haaretz. Năm 2013, ở tuổi 27, Sebastian Kurz trở thành Ngoại trưởng Áo và là người trẻ tuổi nhất nắm giữ chức vụ quan trọng nhất của Bộ Ngoại giao nước này. Ảnh: CNBC. Ông Sebastian đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu từ tháng 1/2017 đến nay. Vào tháng 5/2017, ông được bầu làm Chủ tịch của Đảng Nhân dân Áo (OVP). Ảnh: IE. Ngày 15/10/2017, Đảng OVP giành thắng lợi với hơn 31% số phiếu bầu trong cuộc tổng tuyển cử, đồng nghĩa với việc, Ngoại trưởng Sebastian Kurz trở thành Thủ tướng Áo. Ảnh: INN. Và ông Sebastian Kurz trở thành nhà lãnh đạo trẻ nhất thế giới được bầu làm Thủ tướng. Ảnh: Bloomberg. Ngoài sự nghiệp chính trị đáng nể, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz còn gây ấn tượng đặc biệt bởi vẻ ngoài điển trai của mình. Ảnh: EPA. Mời độc giả xem thêm về Thủ tướng Áo Sebastian Kurz (Nguồn: Youtube)