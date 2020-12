Chân dung tân Chủ tịch Hạ viện bang Mỹ vừa qua đời vì COVID-19

Tổng chưởng lý bang New Hampshire, Gordon Macdonald, đã công bố nguyên nhân tử vong vì COVID-19 của tân Chủ tịch Hạ viện bang New Hampshire Dick Hinch (ảnh), sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi và được gia đình ông Hinch đồng ý. Ảnh: AP. Được biết, nghị sĩ Cộng hòa Dick Hinch, 71 tuổi, qua đời vì COVID-19 hôm 9/12, chỉ một tuần sau khi nhậm chức Chủ tịch Hạ viện bang New Hampshire. Ảnh: CNN. Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Hinch được tổ chức ngoài trời ở Đại học New Hampshire hôm 2/12. Sau cái chết của ông, hôm 10/12, Quyền Chủ tịch Hạ viện Sherman Packard và Chủ tịch Thượng viện bang Chuck Morse đưa ra tuyên bố chung, trong đó cam kết sẽ bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của các nhà lập pháp cũng như các nhân viên tại lưỡng viện New Hampshire. Nghị sĩ Dick Hinch sinh ngày 1/5/1949 tại Marblehead, bang Massachusetts, Mỹ. Ảnh: Yahoo News. Ông Dick Hinch từng phục vụ trong Hải quân Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1968 đến 1972. Ông tốt nghiệp trường Đại học Salem. Ảnh: AP. Chủ tịch Hạ viện bang New Hampshire Dick Hinch từng tham gia vào công việc kinh doanh bất động sản ở Merrimack, bang New Hampshire. Ông được bầu vào Hạ viện bang này từ năm 2008. Ảnh: NBC. Dick Hinch từng là lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện New Hampshire từ năm 2015 tới 2018. Từ năm 2018 đến 2020, ông là lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viên bang này. Ảnh: NHPR. Ngày 20/11/2020, các hạ nghị sĩ bang của Đảng Cộng hòa đã tập trung tại khu trượt tuyết McIntyre để đề cử ông Hinch trở thành Chủ tịch tiếp theo của Hạ viện New Hampshire và ông tuyên thệ nhậm chức hôm 2/12 vừa qua. Ảnh: NHPR. Trước khi nghị sĩ Dick Hinch qua đời vì COVID-19, ông đang sẵn sàng lãnh đạo Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện bang khi cơ quan lập pháp này khai mạc kỳ họp thường niên vào tháng sau. Ảnh: Facebook. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân mắc COVID-19 (Nguồn video: VTV1)

Tổng chưởng lý bang New Hampshire, Gordon Macdonald, đã công bố nguyên nhân tử vong vì COVID-19 của tân Chủ tịch Hạ viện bang New Hampshire Dick Hinch (ảnh), sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi và được gia đình ông Hinch đồng ý. Ảnh: AP. Được biết, nghị sĩ Cộng hòa Dick Hinch, 71 tuổi, qua đời vì COVID-19 hôm 9/12, chỉ một tuần sau khi nhậm chức Chủ tịch Hạ viện bang New Hampshire. Ảnh: CNN. Buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Hinch được tổ chức ngoài trời ở Đại học New Hampshire hôm 2/12. Sau cái chết của ông, hôm 10/12, Quyền Chủ tịch Hạ viện Sherman Packard và Chủ tịch Thượng viện bang Chuck Morse đưa ra tuyên bố chung, trong đó cam kết sẽ bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của các nhà lập pháp cũng như các nhân viên tại lưỡng viện New Hampshire. Nghị sĩ Dick Hinch sinh ngày 1/5/1949 tại Marblehead, bang Massachusetts, Mỹ. Ảnh: Yahoo News. Ông Dick Hinch từng phục vụ trong Hải quân Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1968 đến 1972. Ông tốt nghiệp trường Đại học Salem. Ảnh: AP. Chủ tịch Hạ viện bang New Hampshire Dick Hinch từng tham gia vào công việc kinh doanh bất động sản ở Merrimack, bang New Hampshire. Ông được bầu vào Hạ viện bang này từ năm 2008. Ảnh: NBC. Dick Hinch từng là lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện New Hampshire từ năm 2015 tới 2018. Từ năm 2018 đến 2020, ông là lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viên bang này. Ảnh: NHPR. Ngày 20/11/2020, các hạ nghị sĩ bang của Đảng Cộng hòa đã tập trung tại khu trượt tuyết McIntyre để đề cử ông Hinch trở thành Chủ tịch tiếp theo của Hạ viện New Hampshire và ông tuyên thệ nhậm chức hôm 2/12 vừa qua. Ảnh: NHPR. Trước khi nghị sĩ Dick Hinch qua đời vì COVID-19 , ông đang sẵn sàng lãnh đạo Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện bang khi cơ quan lập pháp này khai mạc kỳ họp thường niên vào tháng sau. Ảnh: Facebook. Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân mắc COVID-19 (Nguồn video: VTV1)