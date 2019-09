Chân dung nữ trợ lý xinh đẹp của ông Trump vừa từ chức

Ngày 29/8, nữ trợ lý của Tổng thống Trump, bà Madeleine Westerhout, đã nộp đơn xin từ chức, trở thành quan chức mới nhất trong chính quyền Washington nghỉ việc kể từ khi ông Trump chính thức lên nắm quyền hồi tháng 1/2017. Ảnh: People. Báo New York Times dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, quyết định bất ngờ trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump biết được việc bà Madeleine đã chia sẻ thông tin về gia đình ông và các vấn đề nội bộ Nhà Trắng với báo giới trong một cuộc tiếp xúc không chính thức ở bang New Jersey gần đây. Ảnh: BBC. Cũng theo New York Times, bà Westerhout hiện là một "nhân viên độc lập" và sẽ không được phép vào Nhà Trắng. Ảnh: CNN. Việc trợ lý Madeleine nghỉ việc cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi bà đã gắn bó với vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ từ đầu nhiệm kỳ của ông tới nay. Ảnh: Twitter. Bà Madeleine Westerhout sinh ngày 8/10/1990 tại Newport Beach, bang California. Bà tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học Chính trị tại trường Đại học Charleston ở Charleston, Nam Carolina, năm 2013. Sau khi tốt nghiệp, bà chuyển tới thủ đô Washington làm việc. Ảnh: BI. Được biết, trước khi làm trợ lý điều hành riêng cho Tổng thống Trump, bà Westerhout từng làm trợ lý cho nhiều ứng cử viên Cộng hòa khác ở cấp bang và liên bang. Ảnh: Wikipedia. Năm 2012, bà Madeleine phục vụ trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng cử viên Cộng hòa Mitt Romney. Ảnh: Twitter. Năm 2013, bà Westerhout trở thành điều phối viên các dự án đặc biệt và tình nguyện viên cho cựu Thượng nghị sĩ bang California John Kuhn, trong chiến dịch chạy đua vào Quốc hội bất thành của ông Kuhn. Ảnh: ABC News. Vào mùa hè năm 2013, bà Madeleine Westerhout bắt đầu làm việc cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa. Từ tháng 1/2015, bà làm trợ lý cho Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) Katie Walsh. Ảnh: NY Times. Sau khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1/2017, bà được bổ nhiệm vào vị trí trợ lý điều hành. Tháng 2/2019, bà được thăng chức trở thành Giám đốc điều hành Phòng Bầu dục. Ảnh: IBT. Bà Madeleine Westerhout từng được truyền thông Mỹ mệnh danh là "người gác cổng" của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Time. Mời độc giả xem video: Nữ trợ lý riêng của Tổng thống Trump, bà Madeleine Westerhout, từ chức (Nguồn: CBSN)

Ngày 29/8, nữ trợ lý của Tổng thống Trump, bà Madeleine Westerhout, đã nộp đơn xin từ chức, trở thành quan chức mới nhất trong chính quyền Washington nghỉ việc kể từ khi ông Trump chính thức lên nắm quyền hồi tháng 1/2017. Ảnh: People. Báo New York Times dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, quyết định bất ngờ trên được đưa ra sau khi Tổng thống Trump biết được việc bà Madeleine đã chia sẻ thông tin về gia đình ông và các vấn đề nội bộ Nhà Trắng với báo giới trong một cuộc tiếp xúc không chính thức ở bang New Jersey gần đây. Ảnh: BBC. Cũng theo New York Times, bà Westerhout hiện là một "nhân viên độc lập" và sẽ không được phép vào Nhà Trắng. Ảnh: CNN. Việc trợ lý Madeleine nghỉ việc cũng khiến nhiều người bất ngờ bởi bà đã gắn bó với vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ từ đầu nhiệm kỳ của ông tới nay. Ảnh: Twitter. Bà Madeleine Westerhout sinh ngày 8/10/1990 tại Newport Beach, bang California. Bà tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học Chính trị tại trường Đại học Charleston ở Charleston, Nam Carolina, năm 2013. Sau khi tốt nghiệp, bà chuyển tới thủ đô Washington làm việc. Ảnh: BI. Được biết, trước khi làm trợ lý điều hành riêng cho Tổng thống Trump, bà Westerhout từng làm trợ lý cho nhiều ứng cử viên Cộng hòa khác ở cấp bang và liên bang. Ảnh: Wikipedia. Năm 2012, bà Madeleine phục vụ trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng cử viên Cộng hòa Mitt Romney. Ảnh: Twitter. Năm 2013, bà Westerhout trở thành điều phối viên các dự án đặc biệt và tình nguyện viên cho cựu Thượng nghị sĩ bang California John Kuhn, trong chiến dịch chạy đua vào Quốc hội bất thành của ông Kuhn. Ảnh: ABC News. Vào mùa hè năm 2013, bà Madeleine Westerhout bắt đầu làm việc cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa. Từ tháng 1/2015, bà làm trợ lý cho Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) Katie Walsh. Ảnh: NY Times. Sau khi Tổng thống Trump nhậm chức vào tháng 1/2017, bà được bổ nhiệm vào vị trí trợ lý điều hành. Tháng 2/2019, bà được thăng chức trở thành Giám đốc điều hành Phòng Bầu dục. Ảnh: IBT. Bà Madeleine Westerhout từng được truyền thông Mỹ mệnh danh là "người gác cổng" của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Time. Mời độc giả xem video: Nữ trợ lý riêng của Tổng thống Trump, bà Madeleine Westerhout, từ chức (Nguồn: CBSN)