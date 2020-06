Chân dung nữ quan chức da màu cấp cao từ chức vì ông Trump

The Washington Post đưa tin, bà Mary Elizabeth Taylor, một quan chức da màu cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ, đã đệ đơn từ chức hôm 18/6. Ảnh: Daily Mail. Trong thư xin từ chức, bà Taylor cho biết cách giải quyết của Tổng thống Trump đối với những cuộc biểu tình lan rộng khắp cả nước về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tình trạng bạo lực của cảnh sát đã "đi ngược lại những lý lẽ và giá trị cốt lõi mà tôi tin tưởng". Ảnh: Daily Mail. "Tôi phải làm theo lương tâm và từ chức Trợ lý Ngoại trưởng về các vấn đề lập pháp", bà Taylor nói. Ảnh: Twitter. Bà Taylor bắt đầu sự nghiệp tại tòa nhà Quốc hội với tư cách là thực tập sinh cho Thượng viện Mỹ vào tháng 7/2006. Bà Taylor được bổ nhiệm làm Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề lập pháp vào năm 2018. Ở tuổi 30, bà Taylor là người phụ nữ da màu đầu tiên và trẻ nhất giữ vị trí này - một liên lạc viên của Ngoại trưởng Mike Pompeo với các nghị sĩ. Ảnh: Pinterest. Trước đó, bà từng làm việc cho lãnh đạo đa số của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, Mitch McConnell, và tại Nhà Trắng. Được biết, bà Taylor có bằng Khoa học Chính trị của Đại học Bryn Mawr và từng thực tập tại Tập đoàn Koch Industries khi còn là sinh viên đại học. Năm 2018, Taylor nằm trong danh sách danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi (30 Under 30) ấn tượng nhất do Forbes bình chọn. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video về vụ việc người đàn ông da màu George Floyd tử vong (Nguồn video: VTC Now)

The Washington Post đưa tin, bà Mary Elizabeth Taylor, một quan chức da màu cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ, đã đệ đơn từ chức hôm 18/6. Ảnh: Daily Mail. Trong thư xin từ chức, bà Taylor cho biết cách giải quyết của Tổng thống Trump đối với những cuộc biểu tình lan rộng khắp cả nước về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tình trạng bạo lực của cảnh sát đã "đi ngược lại những lý lẽ và giá trị cốt lõi mà tôi tin tưởng". Ảnh: Daily Mail. "Tôi phải làm theo lương tâm và từ chức Trợ lý Ngoại trưởng về các vấn đề lập pháp", bà Taylor nói. Ảnh: Twitter. Bà Taylor bắt đầu sự nghiệp tại tòa nhà Quốc hội với tư cách là thực tập sinh cho Thượng viện Mỹ vào tháng 7/2006. Bà Taylor được bổ nhiệm làm Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề lập pháp vào năm 2018. Ở tuổi 30, bà Taylor là người phụ nữ da màu đầu tiên và trẻ nhất giữ vị trí này - một liên lạc viên của Ngoại trưởng Mike Pompeo với các nghị sĩ. Ảnh: Pinterest. Trước đó, bà từng làm việc cho lãnh đạo đa số của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, Mitch McConnell, và tại Nhà Trắng. Được biết, bà Taylor có bằng Khoa học Chính trị của Đại học Bryn Mawr và từng thực tập tại Tập đoàn Koch Industries khi còn là sinh viên đại học. Năm 2018, Taylor nằm trong danh sách danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi (30 Under 30) ấn tượng nhất do Forbes bình chọn. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video về vụ việc người đàn ông da màu George Floyd tử vong (Nguồn video: VTC Now)