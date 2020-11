Chân dung người phụ nữ có thể trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Ngày 14/11, các nguồn thạo tin cho biết, bà Michele Flournoy đang là ứng viên hàng đầu cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chính quyền mới của ông Joe Biden. Ảnh: AP. Nếu được bổ nhiệm vào vị trí này, bà Flournoy, một cựu quan chức quốc phòng có tư tưởng chính trị ôn hòa, sẽ trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của Lầu Năm Góc. Ảnh: AP. Bà Flournoy sinh ngày 14/12/1960, tốt nghiệp cử nhân tại trường Đại học Harvard. Ngoài ra, bà nhận bằng thạc sĩ về Quan hệ quốc tế của trường Đại học Oxford vào năm 1983. Ảnh: Bloomberg. Từ năm 1989 đến 1993, bà là nghiên cứu viên của Chương trình An ninh Quốc tế tại trường John F.Kenndy thuộc Đại học Harvard. Ảnh: Wikipedia. Sự nghiệp của bà Flournoy tại Lầu Năm Góc bắt đầu từ những năm 1990, dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Bill Clinton. Ảnh: NAR. Dưới thời ông Clinton, bà từng là Phó trợ lý chính của Bộ trưởng Quốc phòng về chiến lược và giảm thiểu mối đe dọa. Sau đó, bà làm Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về chiến lược. Ảnh: Time. Bà Flournoy được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách vào năm 2009, dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama. Khi đó, bà giúp soạn thảo các kế hoạch cho cuộc chiến tranh Iraq và Afghansitan, được coi là một nhân vật thúc đẩy quan trọng cho chiến lược chống nổi dậy. Ảnh: CNAS. Bà Flournoy từng làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) trong vài năm. Ảnh: Fortune. Năm 2007, bà Flournoy đồng sáng lập Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS), một tổ chức tư vấn chuyên về các vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ có trụ sở tại thủ đô Washington. Ảnh: FE.Bà Flournoy rời chính quyền của Tổng thống Obama vào năm 2012, tham gia một số hội đồng quản trị doanh nghiệp trước khi trở lại CNAS với vai trò Giám đốc điều hành. Ảnh: LAT. Bà Flournoy từng được cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xem là ứng viên sáng giá cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nếu bà Clinton đắc cử tổng thống năm 2016. Ảnh: WT. Sau khi có kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, bà Flournoy từ chức điều hành CNAS và thành lập WestExec Advisors, một nhóm tư vấn rủi ro chiến lược, cùng với Anthony Blinken - cựu cố vấn an ninh quốc gia cho Phó Tổng thống khi đó là ông Joe Biden. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Ông Biden được truyền thông Mỹ đưa tin là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 (Nguồn video: VTV)

Ngày 14/11, các nguồn thạo tin cho biết, bà Michele Flournoy đang là ứng viên hàng đầu cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chính quyền mới của ông Joe Biden. Ảnh: AP. Nếu được bổ nhiệm vào vị trí này, bà Flournoy, một cựu quan chức quốc phòng có tư tưởng chính trị ôn hòa, sẽ trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của Lầu Năm Góc. Ảnh: AP. Bà Flournoy sinh ngày 14/12/1960, tốt nghiệp cử nhân tại trường Đại học Harvard. Ngoài ra, bà nhận bằng thạc sĩ về Quan hệ quốc tế của trường Đại học Oxford vào năm 1983. Ảnh: Bloomberg. Từ năm 1989 đến 1993, bà là nghiên cứu viên của Chương trình An ninh Quốc tế tại trường John F.Kenndy thuộc Đại học Harvard. Ảnh: Wikipedia. Sự nghiệp của bà Flournoy tại Lầu Năm Góc bắt đầu từ những năm 1990, dưới thời chính quyền của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Bill Clinton. Ảnh: NAR. Dưới thời ông Clinton, bà từng là Phó trợ lý chính của Bộ trưởng Quốc phòng về chiến lược và giảm thiểu mối đe dọa. Sau đó, bà làm Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về chiến lược. Ảnh: Time. Bà Flournoy được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách vào năm 2009, dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama. Khi đó, bà giúp soạn thảo các kế hoạch cho cuộc chiến tranh Iraq và Afghansitan, được coi là một nhân vật thúc đẩy quan trọng cho chiến lược chống nổi dậy. Ảnh: CNAS. Bà Flournoy từng làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) trong vài năm. Ảnh: Fortune. Năm 2007, bà Flournoy đồng sáng lập Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS), một tổ chức tư vấn chuyên về các vấn đề an ninh quốc gia của Mỹ có trụ sở tại thủ đô Washington. Ảnh: FE. Bà Flournoy rời chính quyền của Tổng thống Obama vào năm 2012, tham gia một số hội đồng quản trị doanh nghiệp trước khi trở lại CNAS với vai trò Giám đốc điều hành. Ảnh: LAT. Bà Flournoy từng được cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xem là ứng viên sáng giá cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nếu bà Clinton đắc cử tổng thống năm 2016. Ảnh: WT. Sau khi có kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, bà Flournoy từ chức điều hành CNAS và thành lập WestExec Advisors, một nhóm tư vấn rủi ro chiến lược, cùng với Anthony Blinken - cựu cố vấn an ninh quốc gia cho Phó Tổng thống khi đó là ông Joe Biden. Ảnh: AP. Mời độc giả xem thêm video: Ông Biden được truyền thông Mỹ đưa tin là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020 (Nguồn video: VTV)