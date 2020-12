Chân dung người Mỹ bản địa đầu tiên có thể vào nội các ông Biden

Tờ Washington Post ngày 17/12 đưa tin, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden sẽ đề cử Hạ nghị sĩ Deb Haaland (ảnh) làm Bộ trưởng Nội vụ trong nội các tương lai của ông. Ảnh: AP. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, bà Deb Haaland sẽ trở thành người Mỹ bản địa đầu tiên điều hành Bộ Nội vụ Mỹ. Ảnh: WSJ. Trước đó phát biểu với hãng Reuters, bà Haaland tuyên bố sẽ tìm cách tăng cường sản xuất năng lượng tái tạo trên đất Mỹ nhằm góp phần đấu tranh chống biến đổi khí hậu. Bà Deb Haaland sinh ngày 2/12/1960 tại Winslow, bang Arizona, Mỹ. Bà là thành viên của bộ lạc Laguna Pueblo. Ảnh: VOX. Sau khi tốt nghiệp trường Trung học Highland, bà Haaland làm việc tại một tiệm bánh ở địa phương. Năm 28 tuổi, bà đăng ký vào trường Đại học New Mexico và tốt nghiệp cử nhân ngành Tiếng Anh vào năm 1994. Ảnh: NBC News. Bà lấy bằng Tiến sĩ của trường Luật thuộc Đại học New Mexico vào năm 2006. Ảnh: Axios. Bà Haaland được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ tại bang New Mexico trong nhiệm kỳ hai năm, từ tháng 4/2015 đến tháng 4/2017. Trong nhiệm kỳ của bà, các đảng viên Đảng Dân chủ tại bang New Mexico đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện bang New Mexico. Nữ nghị sĩ Deb Haaland là một trong những người Mỹ bản địa đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hồi tháng 11/2018. Ảnh: The Hill. Về đời tư, bà hạ sinh con gái, Somah, vào năm 1994, chỉ vài ngày sau khi tốt nghiệp đại học. Trở thành mẹ đơn thân, bà Haaland từng thành lập một công ty để nuôi con gái. Sở thích của bà Haaland là chạy marathon và nấu ăn. Ảnh: Reuters. Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)

