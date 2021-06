Chân dung người có thể “đánh bật” ông Netanyahu khỏi ghế Thủ tướng Israel

Ngày 2/6, lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid thông báo đã đạt thỏa thuận với các đồng minh chính trị để thành lập một chính phủ mới. Thỏa thuận thành lập chính phủ mới này sẽ đánh dấu chấm hết cho 12 năm cầm quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (ảnh). Ảnh: Reuters. Theo thỏa thuận, mặc dù ông Lapid là người đứng ra đàm phán thành lập chính phủ mới, thủ lĩnh Đảng Yamina cánh hữu Naftali Bennett (ảnh) sẽ trở thành Thủ tướng Israel trong hai năm đầu nhiệm kỳ (2021-2023), sau đó ông Yair Lapid sẽ nắm giữ vị trí này trong thời gian còn lại (2023-2025). Ảnh: Times Of Israel. Ông Naftali Bennett sinh ngày 25/3/1972 tại Haifa, Israel, trong gia đình có 3 anh em trai. Ảnh: Reuters. Năm Bennett được 4 tuổi, gia đình ông chuyển tới Montreal (Canada) và ở đó trong hai năm trước khi trở về quê nhà Haifa. Khi Bennett học lớp 2, gia đình ông chuyển tới New Jersey (Mỹ). Đến năm Bennett 10 tuổi, cả gia đình lại trở về Haifa. Ảnh: Reuters. Ông phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến 1996, từng là lính biệt kích của lực lượng đặc nhiệm Israel, tham gia nhiều chiến dịch quân sự trước khi trở thành một doanh nhân phần mềm. Ông có bằng luật của trường Đại học Hebrew ở Jerusalem. Ảnh: Reuters. Năm 1999, Bennett đồng sáng lập và đồng sở hữu công ty Cyota của Mỹ. Ông cũng từng là Giám đốc điều hành của Soluto (Israel). Ảnh: Reuters. Naftali Bennett bắt đầu tham gia chính trường vào năm 2006, làm phụ tá cho ông Benjamin Netanyahu cho đến năm 2008. Ảnh: Reuters. Năm 2010, sau khi rời văn phòng của ông Netanyahu, Bennett trở thành người đứng đầu Hội đồng Yesha, tổ chức vận động hành lang cho những người định cư Do Thái ở Bờ Tây. Ảnh: Reuters. Dưới thời Thủ tướng Benjamin Netanyahu, ông Bennett từng đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Kinh tế Israel (2013-2015), Bộ trưởng Giáo dục (2015-2019) và Bộ trưởng Quốc phòng (2019-2020). Ảnh: BBC. Về đời tư, ông Naftali kết hôn với bà Gilat Bennett vào năm 1999. Họ có 4 người con, hiện đang sinh sống tại thành phố Ra'anana, Israel. Ảnh: Politico. Mời độc giả xem thêm video: Xung đột Israel - Palestine bùng phát (Nguồn video: Vietnam Plus)

Ngày 2/6, lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Lapid thông báo đã đạt thỏa thuận với các đồng minh chính trị để thành lập một chính phủ mới. Thỏa thuận thành lập chính phủ mới này sẽ đánh dấu chấm hết cho 12 năm cầm quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (ảnh). Ảnh: Reuters. Theo thỏa thuận, mặc dù ông Lapid là người đứng ra đàm phán thành lập chính phủ mới, thủ lĩnh Đảng Yamina cánh hữu Naftali Bennett (ảnh) sẽ trở thành Thủ tướng Israel trong hai năm đầu nhiệm kỳ (2021-2023), sau đó ông Yair Lapid sẽ nắm giữ vị trí này trong thời gian còn lại (2023-2025). Ảnh: Times Of Israel. Ông Naftali Bennett sinh ngày 25/3/1972 tại Haifa, Israel, trong gia đình có 3 anh em trai. Ảnh: Reuters. Năm Bennett được 4 tuổi, gia đình ông chuyển tới Montreal (Canada) và ở đó trong hai năm trước khi trở về quê nhà Haifa. Khi Bennett học lớp 2, gia đình ông chuyển tới New Jersey (Mỹ). Đến năm Bennett 10 tuổi, cả gia đình lại trở về Haifa. Ảnh: Reuters. Ông phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong khoảng thời gian từ năm 1990 đến 1996, từng là lính biệt kích của lực lượng đặc nhiệm Israel, tham gia nhiều chiến dịch quân sự trước khi trở thành một doanh nhân phần mềm. Ông có bằng luật của trường Đại học Hebrew ở Jerusalem. Ảnh: Reuters. Năm 1999, Bennett đồng sáng lập và đồng sở hữu công ty Cyota của Mỹ. Ông cũng từng là Giám đốc điều hành của Soluto (Israel). Ảnh: Reuters. Naftali Bennett bắt đầu tham gia chính trường vào năm 2006, làm phụ tá cho ông Benjamin Netanyahu cho đến năm 2008. Ảnh: Reuters. Năm 2010, sau khi rời văn phòng của ông Netanyahu, Bennett trở thành người đứng đầu Hội đồng Yesha, tổ chức vận động hành lang cho những người định cư Do Thái ở Bờ Tây. Ảnh: Reuters. Dưới thời Thủ tướng Benjamin Netanyahu , ông Bennett từng đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Kinh tế Israel (2013-2015), Bộ trưởng Giáo dục (2015-2019) và Bộ trưởng Quốc phòng (2019-2020). Ảnh: BBC. Về đời tư, ông Naftali kết hôn với bà Gilat Bennett vào năm 1999. Họ có 4 người con, hiện đang sinh sống tại thành phố Ra'anana, Israel. Ảnh: Politico. Mời độc giả xem thêm video: Xung đột Israel - Palestine bùng phát (Nguồn video: Vietnam Plus)