Chân dung hai phụ nữ TQ “cả gan” đột nhập khu nghỉ dưỡng của ông Trump

Theo Daily Mail, Jing Lu, 56 tuổi, đã bị các nhân viên an ninh phát hiện ở lối vào chính của khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago thuộc sở hữu của Tổng thống Trump và yêu cầu rời đi. Tuy nhiên, người phụ nữ Trung Quốc này sau đó quay lại và chụp ảnh. Ảnh: LV. "Khi nhân viên an ninh tiếp cận, Lu liền bỏ chạy nhưng cuối cùng bị bắt giữ tại khu mua sắm Worth Avenue cao cấp ở Palm Beach", cảnh sát cho hay. Ảnh: PA. Lu hiện đang bị tạm giữ tại nhà tù ở Palm Beach và bị buộc tội rình mò, lảng vảng. Ảnh: PA. Thẩm phán ấn định mức tiền bảo lãnh để được tại ngoại của Jing Lu là 2.000 USD, nhưng yêu cầu tiếp tục giam giữ người phụ nữ này, vì visa tại Mỹ của Lu đã hết hạn. Lu cũng bị yêu cầu tránh xa khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Ảnh: Daily Mail. Được biết, Tổng thống Trump và gia đình ông không có mặt tại khu nghỉ dưỡng này vào thời gian xảy ra vụ việc. Họ dự kiến sẽ đến Mar-a-Lago vào cuối tuần cho kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. Ảnh: AP. Lu trở thành người phụ nữ Trung Quốc thứ hai bị bắt vì xâm nhập trái phép vào khu nghỉ dưỡng của nhà ông Trump. Trước đó, Yujing Zhang (ảnh) bị bắt vào tháng 3/2019 khi đi vào Câu lạc bộ Mar-a-Lago. Ảnh: WPTV. Các bằng chứng chỉ ra rằng, Zhang đã vượt qua hai trạm kiểm soát an ninh trước khi được phép vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Zhang nói với các nhân viên mật vụ rằng, cô đang ở trong khu nghỉ dưỡng và muốn đến xem hồ bơi. Ảnh: SCMP. Sau khi Zhang bước vào hành lang của Mar-a-Lago trong bộ váy dạ hội dài màu xám, một nhân viên lễ tân cảm thấy đáng ngờ đã hỏi nữ doanh nhân này. Zhang trả lời rằng, cô đến dự một sự kiện nhưng trên thực tế, sự kiện này đã bị hủy. Ảnh: SCMP. Tại thời điểm bị bắt giữ, Yujing Zhang mang theo 4 điện thoại di động, máy tính xách tay và ổ cứng gắn ngoài. Các thiết bị điện tử được tìm thấy trên người Zhang và trong khách sạn nơi cô ở. Ảnh: SCMP. “Cô ta nói rằng đến đó dự sự kiện hữu nghị của Liên Hợp Quốc. Vâng, đó rõ ràng là lời nói dối. Cô ta quyết tâm vào được đó và đã cố tình nói dối mọi người để đạt mục đích của mình”, luật sư Rolando Garcia nói với các bồi thẩm viên ở Fort Lauderdale hồi tháng 9. Ảnh: WPTV. Ngày 25/11, Thẩm phán Roy Altman đã kết án 8 tháng tù đối với Zhang Yujing, nữ doanh nhân Trung Quốc 33 tuổi, vì hành vi xâm phạm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump hồi tháng 3/2019 và nói dối Mật vụ Mỹ. Cô Zhang cũng bị trục xuất về nước sau khi được thả ra. Ảnh: WPTV. Được biết, lúc Zhang xâm nhập thì ông Trump đã ra ngoài khu nghỉ dưỡng để đi chơi golf và cô chưa từng tiếp cận được tổng thống. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Những cái "nhất" của nhà ông Trump (Nguồn: VTC1)

Theo Daily Mail, Jing Lu, 56 tuổi, đã bị các nhân viên an ninh phát hiện ở lối vào chính của khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago thuộc sở hữu của Tổng thống Trump và yêu cầu rời đi. Tuy nhiên, người phụ nữ Trung Quốc này sau đó quay lại và chụp ảnh. Ảnh: LV. "Khi nhân viên an ninh tiếp cận, Lu liền bỏ chạy nhưng cuối cùng bị bắt giữ tại khu mua sắm Worth Avenue cao cấp ở Palm Beach", cảnh sát cho hay. Ảnh: PA. Lu hiện đang bị tạm giữ tại nhà tù ở Palm Beach và bị buộc tội rình mò, lảng vảng. Ảnh: PA. Thẩm phán ấn định mức tiền bảo lãnh để được tại ngoại của Jing Lu là 2.000 USD, nhưng yêu cầu tiếp tục giam giữ người phụ nữ này, vì visa tại Mỹ của Lu đã hết hạn. Lu cũng bị yêu cầu tránh xa khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Ảnh: Daily Mail. Được biết, Tổng thống Trump và gia đình ông không có mặt tại khu nghỉ dưỡng này vào thời gian xảy ra vụ việc. Họ dự kiến sẽ đến Mar-a-Lago vào cuối tuần cho kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới. Ảnh: AP. Lu trở thành người phụ nữ Trung Quốc thứ hai bị bắt vì xâm nhập trái phép vào khu nghỉ dưỡng của nhà ông Trump. Trước đó, Yujing Zhang (ảnh) bị bắt vào tháng 3/2019 khi đi vào Câu lạc bộ Mar-a-Lago. Ảnh: WPTV. Các bằng chứng chỉ ra rằng, Zhang đã vượt qua hai trạm kiểm soát an ninh trước khi được phép vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Zhang nói với các nhân viên mật vụ rằng, cô đang ở trong khu nghỉ dưỡng và muốn đến xem hồ bơi. Ảnh: SCMP. Sau khi Zhang bước vào hành lang của Mar-a-Lago trong bộ váy dạ hội dài màu xám, một nhân viên lễ tân cảm thấy đáng ngờ đã hỏi nữ doanh nhân này. Zhang trả lời rằng, cô đến dự một sự kiện nhưng trên thực tế, sự kiện này đã bị hủy. Ảnh: SCMP. Tại thời điểm bị bắt giữ, Yujing Zhang mang theo 4 điện thoại di động, máy tính xách tay và ổ cứng gắn ngoài. Các thiết bị điện tử được tìm thấy trên người Zhang và trong khách sạn nơi cô ở. Ảnh: SCMP. “Cô ta nói rằng đến đó dự sự kiện hữu nghị của Liên Hợp Quốc. Vâng, đó rõ ràng là lời nói dối. Cô ta quyết tâm vào được đó và đã cố tình nói dối mọi người để đạt mục đích của mình”, luật sư Rolando Garcia nói với các bồi thẩm viên ở Fort Lauderdale hồi tháng 9. Ảnh: WPTV. Ngày 25/11, Thẩm phán Roy Altman đã kết án 8 tháng tù đối với Zhang Yujing, nữ doanh nhân Trung Quốc 33 tuổi, vì hành vi xâm phạm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump hồi tháng 3/2019 và nói dối Mật vụ Mỹ. Cô Zhang cũng bị trục xuất về nước sau khi được thả ra. Ảnh: WPTV. Được biết, lúc Zhang xâm nhập thì ông Trump đã ra ngoài khu nghỉ dưỡng để đi chơi golf và cô chưa từng tiếp cận được tổng thống. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Những cái "nhất" của nhà ông Trump (Nguồn: VTC1)