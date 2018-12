Đột nhập khu nghỉ dưỡng Thái bỏ hoang sau thảm họa sóng thần

Theo The Sun, du khách Colin Hodson, 34 tuổi, đến từ Portsmouth, Hants (Anh), đã ghi lại những hình ảnh bên trong khu nghỉ dưỡng bỏ hoang King View ở Thái Lan. (Nguồn ảnh: The Sun). Được biết, khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao này bị bỏ hoang từ năm 2004 khi môt trận sóng thần kinh hoàng tấn công nơi này. Gần 15 năm trôi qua, công trình này vẫn bị “đắp chiếu” khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Nguyên nhân khiến khu nghỉ dưỡng King View không được hoàn thiện sau thảm hoạ sóng thần 2004 là do tranh chấp giữa chủ đất và chủ khu nghỉ dưỡng này. Hàng trăm phòng khách sạn trong khu nghỉ dưỡng vốn được thiết kế có “view” nhìn ra biển. Bậc thang đá bị cây cỏ xâm chiếm qua thời gian. Các khách sạn trong khu nghỉ dưỡng nhìn từ xa. Khu nghỉ dưỡng King View hoang tàn với những bức tường bong tróc, phủ rêu nhìn từ trên cao. Bức ảnh này được chụp từ một phòng của khách sạn trong khu nghỉ dưỡng bỏ hoang hơn 10 năm. Cây cối mọc um tùm trong khu nghỉ dưỡng King View. Quang cảnh khu Aceh, Thái Lan, vài giờ sau khi sóng thần tấn công năm 2004. Được biết, hơn 200 nghìn người đã thiệt mạng trong thảm họa thiên nhiên này. Mời độc giả xem thêm video: Sóng thần tấn công Indonesia (Nguồn: Daily Mail/AP)

Theo The Sun, du khách Colin Hodson, 34 tuổi, đến từ Portsmouth, Hants (Anh), đã ghi lại những hình ảnh bên trong khu nghỉ dưỡng bỏ hoang King View ở Thái Lan. (Nguồn ảnh: The Sun). Được biết, khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao này bị bỏ hoang từ năm 2004 khi môt trận sóng thần kinh hoàng tấn công nơi này. Gần 15 năm trôi qua, công trình này vẫn bị “đắp chiếu” khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Nguyên nhân khiến khu nghỉ dưỡng King View không được hoàn thiện sau thảm hoạ sóng thần 2004 là do tranh chấp giữa chủ đất và chủ khu nghỉ dưỡng này. Hàng trăm phòng khách sạn trong khu nghỉ dưỡng vốn được thiết kế có “view” nhìn ra biển. Bậc thang đá bị cây cỏ xâm chiếm qua thời gian. Các khách sạn trong khu nghỉ dưỡng nhìn từ xa. Khu nghỉ dưỡng King View hoang tàn với những bức tường bong tróc, phủ rêu nhìn từ trên cao. Bức ảnh này được chụp từ một phòng của khách sạn trong khu nghỉ dưỡng bỏ hoang hơn 10 năm. Cây cối mọc um tùm trong khu nghỉ dưỡng King View. Quang cảnh khu Aceh, Thái Lan, vài giờ sau khi sóng thần tấn công năm 2004. Được biết, hơn 200 nghìn người đã thiệt mạng trong thảm họa thiên nhiên này. Mời độc giả xem thêm video: Sóng thần tấn công Indonesia (Nguồn: Daily Mail/AP)