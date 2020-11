Chân dung Giám đốc Cơ quan An ninh mạng bị ông Trump sa thải

Ngày 17/11, Tổng thống Trump (phải) thông báo ông đã sa thải Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) Chris Krebs (trái). Ông chủ Nhà Trắng cho rằng Chris Krebs đã có những tuyên bố "sai sự thật nghiêm trọng" về vấn đề an ninh trong cuộc tổng tuyển cử Mỹ hồi đầu tháng này. Ảnh: Sky. Theo CNN, Giám đốc CISA Chris Krebs trước đó khẳng định "không có bằng chứng cho thấy bất kỳ hệ thống bỏ phiếu nào xóa hoặc làm mất phiếu bầu, thay đổi phiếu bầu hoặc xâm phạm phiếu bầu theo bất kỳ cách nào". Ảnh: NBC News. "Tuyên bố gần đây của Chris Krebs về an ninh của cuộc bầu cử 2020 rất không chính xác vì cuộc bầu cử này có nhiều hành vi không phù hợp và gian lận. Do đó, Chris Krebs đã bị cho thôi chức vụ Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức", ông Trump viết trên Twitter. Ảnh: BBC. Ông Chris trở thành nhân vật mới nhất bị sa thải hoặc từ chức sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: Politico. Ông Chris Krebs sinh năm 1977 tại Atlanta, bang Georgia. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học Môi trường tại trường Đại học Virginia và sau đó lấy bằng Tiến sĩ Luật của trường Luật Antonin Scalia thuộc Đại học George Mason. Sự nghiệp của ông Chris tập trung vào các vấn đề an ninh mạng và quản lý rủi ro. Ảnh: CS. Ông từng làm việc cho Microsoft ở vị trí Giám đốc Chính sách An ninh mạng. Ảnh: NBC. Chris làm việc tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ từ năm 2017. Vào tháng 3/2017, ông trở thành cố vấn cấp cao của Bộ trưởng An ninh Nội địa. Ảnh: Getty. Ông Chris Krebs trở thành Giám đốc đầu tiên của CISA khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm vào tháng 11/2018. Ảnh: Wired. Trên cương vị này, ông phụ trách một cuộc cải tổ được nhiều người khen ngợi về các nỗ lực an ninh mạng và tăng cường phối hợp với các chính quyền địa phương và tiểu bang. Ảnh: Reuters. Ông là một trong những quan chức an ninh quốc gia quan trọng nhất của liên bang phụ trách giám sát bầu cử. Hôm 12/11, CISA ra tuyên bố nói rằng các bên liên quan và quan chức khẳng định bầu cử tổng thống năm 2020 là cuộc bầu cử "an toàn nhất trong lịch sử Mỹ". Mời độc giả xem thêm video: Bầu cử Tổng thống Mỹ - Cuộc đua đắt đỏ (Nguồn video: VTV)

