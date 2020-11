Chân dung chính trị gia kỳ cựu có thể sẽ là Ngoại trưởng Mỹ

Mới đây, Bloomberg dẫn 3 nguồn tin cho biết, ông Joe Biden, người được truyền thông Mỹ đưa tin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020, sẽ chọn cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Antony Blinken (ảnh) cho vị trí Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: CNN. Với bề dày kinh nghiệm chính trị của mình, từ trước tiết lộ ngày 22/11 của Bloomberg, ông Blinken đã được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ghế lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ trong chính quyền ông Biden. Ảnh: NBC News. Ông Blinken sinh ngày 16/4/1962 trong gia đình có cha mẹ là người Do Thái. Ông từng theo học tại Đại học Harvard. Sau khi tốt nghiệp, Blinken làm việc cho tạp chí The New Republic. Ảnh: AP. Ông lấy bằng Luật của trường Luật Columbia vào năm 1988. Sau đó, ông làm luật sư tại thành phố New York và Paris (Pháp). Ảnh: WP. Sự nghiệp cố vấn chính sách đối ngoại của ông Blinken bắt đầu từ thời Tổng thống Bill Clinton. Ông từng là nhân viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1994 đến 1998. Ảnh: FT. Năm 2002, ông Blinken được bổ nhiệm làm giám đốc nhân sự của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, và đảm nhiệm chức vụ này đến năm 2008. Ông cũng là thành viên cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế. Ảnh: NYT. Ông Blinken từng tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Biden vào năm 2008. Ảnh: FT. Từ năm 2009 đến 2013, ông giữ chức Cố vấn An ninh Quốc gia cho Phó Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden. Ở vị trí này, ông hỗ trợ việc xây dựng chính sách của Mỹ về Afghanistan, Pakistan và chương trình hạt nhân Iran. Ảnh: DB. Từ tháng 1/2013 đến tháng 1/2015, ông là Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ. Ảnh: CBS News. Từ tháng 1/2015 đến tháng 1/2017, ông đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ trong chính quyền ông Obama. Ảnh: Reuters. Trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020, ông Blinken giữ vai trò cố vấn chính sách đối ngoại cho ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: BP. Về đời tư, ông Blinken kết hôn với bà Evan Ryan, một công chức Mỹ và từng làm việc cho ông Biden, vào năm 2002. Ảnh: Wikipedia. Mời độc giả xem thêm video: Truyền thông Mỹ đưa tin ông Biden là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: VTV)

