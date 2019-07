Chân dung bộ trưởng vừa từ chức khi Anh có Thủ tướng mới

Ngày 24/7, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đã đệ đơn từ chức. Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi Đảng Bảo thủ công bố kết quả bầu lãnh đạo mới của đảng này, theo đó cựu Ngoại trưởng Boris Johnson đã giành chiến thắng và trở thành tân Thủ tướng Anh. Ảnh: FE. Trong đơn từ chức, Bộ trưởng Hammond cho rằng nhà lãnh đạo mới của nước Anh nên chọn người "hoàn toàn phù hợp với quan điểm chính sách của mình". Ảnh: ST. Trước đó, ngày 21/7, Bộ trưởng Hammond tuyên bố ông sẽ từ chức nếu ông Johnson trở thành Thủ tướng Anh, do bất đồng quan điểm với ông Johnson trong vấn đề Brexit (Anh rời khỏi EU). Ảnh: HP. Được biết, ông Hammond là người phản đối mạnh mẽ Brexit không thỏa thuận, còn tân Thủ tướng Anh Boris Johnson lại không loại trừ khả năng này. Ảnh: Metro. Bộ trưởng Tài chính Philip Hammond sinh ngày 4/12/1955 tại Epping, Essex. Ông từng theo học ngôi trường thuộc Đại học Oxford chuyên ngành Triết học, Chính trị và Kinh tế. Ảnh: Scotsman. Được biết, ông Hammond trở thành thành viên Nghị viện Anh sau cuộc bầu cử vào tháng 5/1997, đại diện cho khu vực bầu cử Runnymede và Weybridge. Ảnh: Trend. Trước khi trở thành Bộ trưởng Tài chính Anh, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ. Ảnh: FPJ. Tháng 5/2010, ông Hammond được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giao thông dưới thời Thủ tướng David Cameron và giữ vị trí này cho tới tháng 10/2011. Ảnh: Star. Từ tháng 10/2011 đến tháng 7/2014, ông Hammond giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng và là thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia. Ảnh: Telegraph. Ngày 13/7/2016, Thủ tướng Anh khi đó là bà Theresa May đã bổ nhiệm ông Hammond làm Bộ trưởng Tài chính. Ảnh: DE. Về đời tư, ông Hammond kết hôn với bà Susan Carolyn Williams-Walker vào tháng 6/1991. Họ có hai người con gái và một con trai. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video về tân Thủ tướng Anh Boris Johnson (Nguồn: The Guardian)

