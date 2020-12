Chân dung Bộ trưởng Tư pháp Mỹ vừa nộp đơn từ chức

Trên mạng Twitter, Tổng thống Donald Trump cho biết, Bộ trưởng Tư Pháp Mỹ William Barr (ảnh) đến Nhà Trắng ngày 14/12 (giờ địa phương) và đã nộp đơn từ chức. Theo thư từ chức, ông William Barr sẽ rời vị trí này ngay trước Giáng sinh (24/12) để dành kỳ nghỉ với gia đình. Ảnh: Law. Trước đó, theo CNN, một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Tổng thống Trump đã đề cập đến khả năng sa thải Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Willam Barr trong một cuộc họp vào ngày 11/12, nhưng khi đó chưa rõ liệu ông có thực hiện điều này trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng tới hay không. Ảnh: Euronews.Bộ trưởng Tư pháp William Barr sinh năm 1950 tại New York, Mỹ. Ông tốt nghiệp trường Đại học Columbia vào năm 1971 và nhận bằng Thạc sĩ của trường này vào năm 1973. Ảnh: CT. Sau đó, ông chuyển tới thủ đô Washington để làm việc với tư cách là nhà phân tích tình báo cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong khi tham gia một lớp học buổi tối tại trường Luật thuộc Đại học George Washington, tốt nghiệp năm 1977. Ảnh: AP. Vào những năm 1980, ông William Barr làm việc cho công ty luật Shaw, Pittman, Potts & Trowbridge, trải qua một năm làm việc tại Nhà Trắng dưới thời chính quyền Ronald Reagan về các chính sách pháp luật. Ảnh: NPR. Ông William Barr từng nắm giữ nhiều chức vụ trong Bộ Tư pháp Mỹ. Trong khoảng thời gian từ ngày 20/1/1989 đến 26/5/1990, ông là người đứng đầu Văn phòng Cố vấn Pháp lý thuộc bộ này. Năm 1991, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp và giữ chức vụ này cho đến tháng 1/1993. Ảnh: LAT. Từ năm 1994 đến 2008, ông William Barr làm công việc pháp lý cho GTE và sau đó là công ty Verizon Communications. Từ năm 2009 đến 2018, Barr là thành viên trong ban giám đốc của Tập đoàn Time Warner. Ảnh: New Yorker. Ông Willam Barr tiếp tục được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Tư pháp Mỹ vào năm 2019. Ảnh: The Nation. Về đời tư, ông Barr kết hôn với bà Christine Moynihan Barr vào năm 1973. Họ có 3 người con. Trong đó, con gái đầu của họ, cô Mary, từng là quan chức cấp cao trong Bộ Tư pháp Mỹ. Ảnh: Getty. Mời độc giả xem thêm video: Những kỷ lục trong kỳ bầu cử tổng thống 2020 (Nguồn video: Vietnamnet.vn)

