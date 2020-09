Cảnh tượng “lạ” trong trụ sở Liên Hợp Quốc thời COVID-19

Các hội trường của trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York đều vắng hoe vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn hoành hành. (Nguồn ảnh: AP/Sputnik) Hầu hết các nhà lãnh đạo thế giới ghi hình phát biểu trước để phát trực tiếp tại phiên họp ở trụ sở Liên Hợp Quốc vì họ không thể đến New York do các hạn chế liên quan đến dịch COVID-19. Trong đó, các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới chia sẻ quan điểm của họ về việc giải quyết các vấn đề cấp bách nhất trên thế giới hiện nay. Bên trong trụ sở Liên Hợp Quốc không một bóng người. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nằm trong số rất ít quan chức cấp cao có bài phát biểu trực tiếp tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Trong bài phát biểu, ông Guterres kêu gọi đoàn kết và giải quyết những vấn đề nhức nhối nhất của thời đại. Được biết, tuần lễ cấp cao khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bao gồm các phiên thảo luận chung và các sự kiện cấp cao bên lề khác diễn ra theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp tại trụ sở Liên Hợp Quốc trong khoảng thời gian từ ngày 21/9 đến 2/10. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc qua video. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tổng thống Donald Trump phát biểu qua video được quay trước. Đoạn video phát biểu của Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda được chiếu tại trụ sở LHQ ở New York. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu qua video. Nhân viên Liên Hợp Quốc (phải) khử trùng khu vực cầu thang tại trụ sở LHQ ngày 21/9. Các phiên dịch viên làm việc trong một phòng hội nghị vắng vẻ tại trụ sở LHQ ngày 23/9. Khung cảnh vắng vẻ khác hẳn mọi năm tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Mời độc giả xem thêm video về dịch COVID-19 ở Mỹ (Nguồn video: VTV)

