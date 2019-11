Cảnh trường đại học Hong Kong “chìm trong biển lửa” vì biểu tình bạo lực

The Daily Mail, khi lực lượng an ninh tìm cách tiếp cận trường Đại học Bách khoa Hong Kong, hàng trăm người biểu tình cố thủ bên trong liền phóng hỏa và đốt cầu đi bộ trong trường nhằm ngăn cản cảnh sát tiến vào. (Nguồn ảnh: Daily Mail) Được biết, những người biểu tình đã cố thủ trong đại học này và chặn một trong những cao tốc lớn của Hong Kong nhiều ngày qua. Khu vực lối vào cổng trước Đại học Bách khoa Hong Kong chìm trong khói lửa sáng 18/11. Được biết, hàng nghìn cư dân địa phương và người biểu tình đã đổ ra nhiều con đường xung quanh trường đại học ở Tsim Sha Tsui, Jordan và Yau Ma Tei, để xuyên qua hàng rào cảnh sát, giải cứu các sinh viên mắc kẹt bên trong. Theo Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Bách Khoa Derek Liu, hiện vẫn có hàng trăm sinh viên trong khuôn viên trường, và nhiều người trong số họ đang bị thương. Đụng độ dữ dội cũng xảy ra bên ngoài trường Đại học Bách Khoa Hong Kong khi những người biểu tình ném gạch đá và bom xăng về phía cảnh sát, trong khi lực lượng an ninh sử dụng hơi cay và vòi rồng để đáp trả. Trước đó, Louis Lau, một phát ngôn viên cảnh sát Hong Kong cảnh báo: "Nếu họ (người biểu tình) tiếp tục những hành động nguy hiểm như vậy, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng vũ lực tối thiểu, như bắn đạn thật". Được biết, cho đến nay đã có 3 người biểu tình trúng đạn trong các cuộc đụng độ với lực lượng cảnh sát Hong Kong giữa lúc đặc khu này vẫn chìm trong cuộc khủng hoảng. RT đưa tin, cuối tuần qua, những người biểu tình quá khích đã tấn công một nhóm tình nguyện viên đang dọn dẹp đống ngổn ngang bên ngoài trường Đại học Bách khoa Hong Kong, khiến hai người bị thương ở đầu phải nhập viện. Khuôn viên trường Đại học Bách Khoa Hong Kong trở thành một trong những điểm nóng của tình trạng hỗn loạn gần đầy ở Hong Kong, kể từ sau khi làn sóng biểu tình phản đối dự luật dẫn độ bùng phát hồi tháng 6/2019. Mặc dù dự luật này đã bị khai tử, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn theo chiều hướng ngày càng bạo lực. Nhân viên y tế hỗ trợ một người bị thương trong cuộc đụng độ tại Đại học Bách khoa Hong Kong ngày 18/11. Cảnh sát chống bạo động Hong Kong chuẩn bị tiến vào khuôn viên trường đại học sáng sớm 18/11. Một người bị thương được hỗ trợ tại Đại học Bách khoa Hong Kong. Cảnh đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát Hong Kong trên một cây cầu gần trường Đại học Bách khoa. Mời độc giả xem thêm video: Cảnh sát Hong Kong nổ súng vào một người biểu tình (Nguồn: HKFP)

